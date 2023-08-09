خلافات مالية وراء إصابة 4 أشخاص في مشاجرة بأوسيم

أصيب 4 أشخاص فى مشاجرة بجروح وكدمات وسحجات متفرقة بالجسم بسبب خلافات مالية بمنطقة أوسيم.

تلقى اللواء أحمد الوتيدى نائب مدير مباحث الجيزة، إخطارا من اللواء هانى شعراوي مدير المباحث الجنائية يفيد فيه تلقيه بلاغ من عمليات النجدة بوجود مشاجرة ومصابين بدائرة القسم ، على الفور انتقل المقدم مصطفى كمال رئيس مباحث اوسيم والقوة المرافقة له إلى مكان الواقعة.

انتقلت الأجهزة الأمنية وبالفحص تبين حدوث المشاجرة بين طرفين طرف اول شخصان مصابان بجروح وكدمات متفرقة بالجسم ، طرف ثانى شخصان مصابان بجروح وكدمات وسحجات متفرقة بالجسم ، بسبب حدوث مشادة كلامية بينهما تطورت إلى مشاجرة بسبب خلافات على مبالغ مالية ، القى القبض على طرفى المشاجرة.

وبمواجهتهما أمام المقدم مصطفى كمال رئيس المباحث تبادلا الاتهامات فيما بينهم ، تحرر محضر بالواقعة وأحيل إلى النيابة العامة لمباشرة التحقيقات