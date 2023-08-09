الأربعاء 09 أغسطس 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

سياسي

نقيب المحامين يصدر توجيهات مهمة لتحسين الخدمات بنادي "جليم"

نقيب المحامين
نقيب المحامين

اتخذ النقيب العام عبدالحليم علام، نقيب المحامين، خطوات مهمة تهدف إلى تحسين جودة الخدمات المقدمة للأعضاء، تجسدت في تشكيل لجنة خاصة بمتابعة ورصد الأسعار وجودة الخدمات اليومية في نادي المحامين بجليم، وذلك في إطار جهوده المستمرة لتحقيق تطوير مستدام في أندية نقابة المحامين.

وتهدف هذه اللجنة إلى ضمان تقديم أعلى مستويات الخدمات والجودة للأعضاء، من خلال مراقبة الأسعار ومراجعة الخدمات المقدمة بشكل دوري، إضافةً إلى التعامل السريع والفعّال مع شكاوى الأعضاء وحلها فورًا.

وفي خطوة تمثل سابقة في تاريخ نوادي نقابة المحامين، كان  نقيب المحامين، قد أسند مهمة إدارة نادي المحامين بجليم إلى متخصص ذو خبرة في إدارة النوادي للعمل كمتعهد للنادي، بهدف تحقيق تطوير شامل ورفع مستوى الخدمات المقدمة للأعضاء.

وتضمنت التوجيهات النقابية التي أصدرها النقيب العام تحديد أسعار مناسبة للمحامين، مع السماح لهم بالدخول المجاني إلى النادي، وألزمت النقابة المتعهد بتوفير شركة أمن متخصصة وشركة نظافة لضمان الحفاظ على النادي وتوفير بيئة آمنة ونظيفة تلبي احتياجات الأعضاء.

تعكس هذه الخطوات التحفيزية الجهود المبذولة من قبل النقيب العام لضمان تحسين الخدمات وتقديم بيئة تفاعلية تلبي احتياجات المحامين وتعزز دورهم المهني والاجتماعي.

وفي سياق متصل، سيتم تعميم هذا النموذج الجديد على جميع نوادي نقابة المحامين في مصر، حيث سيتم إعادة هيكلتها وتنظيمها من جديد وتكليف متعهدين متخصصين بإدارتها، بهدف تحقيق إيرادات إضافية للنقابة وتنمية الموارد، والحفاظ على الأموال النقابية بشكل فعّال وبمستوى عالي من الشفافية والمسؤولية.

ويأمل النقيب العام أن يكون هذا الإجراء خطوة مهمة نحو تعزيز دور المحامين وتحسين بيئتهم المهنية والاجتماعية.

نوادي نقابة المحامين نقيب المحامين عبدالحليم علام تحسين الخدمات نادي جليم

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