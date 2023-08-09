مفاجأة فى تقرير تفريغ الكاميرات بغرق 3 شقيقات بمياه النيل بالمعادى

تسلمت نيابة المعادي الجزئية، اليوم الأربعاء، تقرير تفريغ كاميرات المراقبة في واقعة غرق 3 سيدات شقيقات ونجاة الرابعة في مياه النيل بالكورنيش.

وكشفت تقرير التفريغ عن أن الشقيقات كن معًا على الكورنيش وهربًا من حرارة الجو حاولت واحدة النزول والاغتسال بالمياه، ولكن اختل توازنها وسقطت فحاولت شقيقتها إنقاذها فسقطن جميعًا في المياه.

أقوال أسرة الضحية

قال شاهد من أسرة الضحية إنهن اعتدن التنزه والذهاب إلى هذه المنطقة مؤخرًا، ولكن المكان خطر وسبق أن نصحتهن بعدم الذهاب إلى هناك، وأكد أن إحداهن نزلت للمياه في السابعة صباحًا بهدف الاغتسال فحدثت لها حالة إغماء وبدأت تغرق في مياه النيل، فنزلت الشقيقات لمساعدتها لكن المياه ابتلعتهن.



مصرع 3 فتيات فى مياه النيل بالمعادى

الضحايا هن كل من: إيمان محمد، 34 سنة، ربة منزل، ياسمين محمد، 27 سنة، ربة منزل، وفاء محمد، 22 سنة، ربة منزل، ونجت شقيقتهن الرابعة ابتسام محمد، 25 سنة، ربة منزل.



تفاصيل بلاغ قسم الشرطة

تلقت أجهزة الأمن بمديرية أمن القاهرة بلاغا يفيد بغرق عدد من السيدات على كورنيش المعادي بنطاق جنوب العاصمة، وعلى الفور تم الدفع بفرق الإنقاذ النهرى وشرطة المسطحات المائية إلى مكان البلاغ.

وتم انتشال جثتين لسيدتين شقيقتين، والبحث عن جثة الثالثة، وانتشال شقيقتهن الرابعة وتبين أنها على قيد الحياة، وقامت سيارات الإسعاف بنقل الجثمانين إلى المشرحة ووضعهما تحت تصرف النيابة العامة، ونقل المصابة إلى المستشفى لتلقي العلاج اللازم.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية نحو الواقعة، والعرض على النيابة للتحقيق.