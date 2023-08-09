الأربعاء 09 أغسطس 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

رياضة

موعد ظهور راسموس هويلوند الأول مع مانشستر يونايتد

هويلوند
هويلوند

كشفت صحيفة “ذا أتلتيك” البريطانية اليوم الأربعاء، موعد الظهور الأول للمهاجم الدنماركي راسموس هويلوند مع مانشستر يونايتد.

وأكمل فريق مانشستر يونايتد الإنجليزي لكرة القدم تعاقده هويلوند من فريق أتالانتا الإيطالي، بعقد يمتد لمدة 5 مواسم أمس.

لكن اللاعب يعاني من إصابة على مستوى الظهر تحتاج إلى 3 أسابيع من الراحة.

وقالت “أتلتيك”، إن مانشستر يونايتد يأمل أن تكون مباراة هويلوند الأولى مع الفريق أمام أرسنال مطلع شهر سبتمبر في إطار الجولة الرابعة من البريميرليج.

وأضافت أن اللاعب يخضع لبرنامج تأهيلي والطاقم الطبي يتمنى اكتمال جاهزيته خلال ثلاثة أسابيع.

وسجل هويلوند 27 هدفا في 87 مباراة مع كل الفرق التي لعب لها إضافة إلى الفريق الإيطالي، وسجل ستة أهداف في ست مباريات خاضها مع المنتخب الدنماركي.

وقال هويلوند للموقع الرسمي للنادي: "لا أخفي سرًا بأنني كنت أحد جماهير هذا النادي العظيم منذ أن كنت صغيرا، وحلمت بأن أدخل ملعب أولد ترافورد وأنا لاعب في مانشستر يونايتد". 

أتلتيك راسموس هويلوند هويلوند مانشستر يونايتد البريميرليج

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