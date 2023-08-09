الأربعاء 09 أغسطس 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

العثور على جثمان شخص به طعنات نافذة بالدقهلية

طعن
طعن

عثرت الأجهزة الأمنية، على جثمان شخص مجهول الهوية ملقى بأحد الشوارع بمدينة دكرنس بمحافظة الدقهلية، وبه آثار وجود طعنة نافذة بالصدر، وتم نقله لمشرحة مستشفى دكرنس العام تحت تصرف النيابة العامة.
 
وتلقى اللواء مروان حبيب مدير أمن الدقهلية، إخطارًا من اللواء محمد عبد الهادى مدير المباحث الجنائية، يفيد بورود بلاغ لمأمور مركز شرطة دكرنس، من قوات تأمين المستشفيات، بوصول جثمان شخص مقتول وبه طعنة بالصدر، وملقى بشارع المؤسسة بالمدينة.

وانتقلت قوة أمنية من ضباط وحدة مباحث مركز شرطة دكرنس، لمكان البلاغ محل الواقعة، و بالفحص تبين وجود طعنة نافذة بمنطقة الصدر، ولم يعثر على أى أوراق تحقيق شخصية بحوزته.

وتم نقل الجثمان لمشرحة مستشفى دكرنس، وتحرر عن ذلك المحضر اللازم بالواقعة، والعرض على النيابة العامة لأعمال شئونها ومباشرة التحقيقات، والتى أمرت بتكثيف ضباط مباحث المركز من جهودهم لكشف غموض الحادث، والتوصل لهوية المجنى عليه وأسباب وملابسات الواقعة.

الأجهزة الأمنية جثمان شخص دكرنس الدقهلية

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