الأربعاء 09 أغسطس 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

حوادث

رئيس النيابة الإدارية يستقبل وفد الهيئة الوطنية للانتخابات

المستشار حافظ عباس
المستشار حافظ عباس

استقبل المستشار حافظ عباس، رئيس هيئة النيابة الإدارية، صباح الأربعاء، المستشار وليد حمزة رئيس مجلس إدارة الهيئة الوطنية للانتخابات، وبصحبته وفد رفيع المستوى من المستشارين أعضاء مجلس إدارة الهيئة.

وهم كل من: المستشار الدكتور محمود عبد الواحد، المستشار عبد السلام محمود، المستشار محمد أبو ضيف باشا، المستشار شريف حشيش.

كما تواجد المستشار أحمد مرسي الأمين العام للمجلس الأعلى للنيابة الإدارية؛ لتقديم التهنئة له بتوليه منصبه الرفيع رئيسًا لهيئة النيابة الإدارية.

النيابة الإدارية الهيئة الوطنية للانتخابات مجلس إدارة الهيئة

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