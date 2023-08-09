الأربعاء 09 أغسطس 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

تحقيقات ومتابعات

في اليوم العالمي لهم.. أبرز المعلومات عن السكان الأصليين

السكان الأصليين
السكان الأصليين

في فترة من الفترات أصبحت انتهاكات حقوق الشعوب الأصلية في العالم مشكلة لا تنتهي، حيث واجهوا معاناة مع الحقب الاستعمارية، وللتصدي لهذه المشكلة حُدد يوم 9 أغسطس من كل عام من قبل منظمة العفو الدولية للاحتفال باليوم العالمي للسكان الأصليين.

 

وبالتزامن مع اليوم العالمي للسكان الأصليين حول العالم، نقدم لكم من خلال هذه السطور أبرز المعلومات عنهم:

 

  • هناك أكثر من 476 مليون من السكان الأصليين يعيشون فى 90 دولة من دول العالم، حيث يمثلون 6.2 فى المئة من سكانه.

 

  • يعرف عن السكان الأصليين أنهم ذوي تنوع كبير في كل من الثقافات واللغات والتقاليد وكذلك أنظمة المعرفة الفريدة، حيث إنهم يتمتعون بعلاقة استثنائية بأراضيهم.

 

  • يعيش السكان الأصليين على ما ورثوه من ثقافات فريدة من نوعها وسبل تتعلق بما يربط الناس والبيئة، حيث يجتمعون في أمر واحد وهو التصدي لحقوقهم كونهم يعتبرون أنفسهم شعوب مميزة.

 

 

  • لديهم مفاهيم متنوعة للتنمية.

 

  • يعيش أغلب شعوب السكان الأصليين فى فقر أكثر بثلاثة أضعاف عن غيرهم، فلم يحصل 47% من جميع السكان الأصليين العاملين على تعليم، مقارنة بنسبة 17% من نظرائهم من غير السكان الأصليين.

 

  • يسعون دائمًا للاعتراف بهوياتها وسبل معايشها وحقوقها في الأراضي والأقاليم والموارد الطبيعية التقليدية، حيث عانوا الكثير من انتهاكات الحقوق على مدى التاريخ.
  •  
  • تعد الشعوب الأصلية من أشد الفئات حرمانًا وضعفًا في العالم، ولذلك بهدف التوعية ناحية احتياجاتهم، يُحتفل في 9 أغسطس من كل عام باليوم الدولي لهم، حيث تم اختياره للاحتفاء بتأريخ أول اجتماع عقده فريق الأمم المتحدة العامل المعني بالسكان الأصليين عام 1982 بجنيف.
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