في اليوم العالمي لهم.. أبرز المعلومات عن السكان الأصليين

في فترة من الفترات أصبحت انتهاكات حقوق الشعوب الأصلية في العالم مشكلة لا تنتهي، حيث واجهوا معاناة مع الحقب الاستعمارية، وللتصدي لهذه المشكلة حُدد يوم 9 أغسطس من كل عام من قبل منظمة العفو الدولية للاحتفال باليوم العالمي للسكان الأصليين.

وبالتزامن مع اليوم العالمي للسكان الأصليين حول العالم، نقدم لكم من خلال هذه السطور أبرز المعلومات عنهم:

هناك أكثر من 476 مليون من السكان الأصليين يعيشون فى 90 دولة من دول العالم، حيث يمثلون 6.2 فى المئة من سكانه.

يعرف عن السكان الأصليين أنهم ذوي تنوع كبير في كل من الثقافات واللغات والتقاليد وكذلك أنظمة المعرفة الفريدة، حيث إنهم يتمتعون بعلاقة استثنائية بأراضيهم.

يعيش السكان الأصليين على ما ورثوه من ثقافات فريدة من نوعها وسبل تتعلق بما يربط الناس والبيئة، حيث يجتمعون في أمر واحد وهو التصدي لحقوقهم كونهم يعتبرون أنفسهم شعوب مميزة.

لديهم مفاهيم متنوعة للتنمية.

يعيش أغلب شعوب السكان الأصليين فى فقر أكثر بثلاثة أضعاف عن غيرهم، فلم يحصل 47% من جميع السكان الأصليين العاملين على تعليم، مقارنة بنسبة 17% من نظرائهم من غير السكان الأصليين.