الأربعاء 09 أغسطس 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

حوادث

القبض على المتهم بقتل سائق بسبب خلافات النسب فى الشرقية

ارشيفية
ارشيفية

ألقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الشرقية، القبض على المتهم بقتل سائق بسبب خلافات النسب بينهما بنطاق مركز أبوكبير محافظة الشرقية.

البداية كانت بتلقى الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الشرقية، إخطارا يفيد بورود إشارة من مستشفى أبوكبير المركزى بوصول سائق مقيم أبوكبير، جثة هامدة، إثر إصابته بجرح نافذ بالجهة اليسرى بالبطن وتم التحفظ على الجثمان بمشرحة المستشفى تحت تصرف النيابة العامة.

كشفت التحريات الأولية، قيام عاطل، زوج شقيقة المجنى عليه، بارتكاب الواقعة، وقيامه بالتشاجر مع المجنى عليه، إثر خلافات عائلية بينه وبين زوجته شقيقة المتوفى، التى تركت منزل الزوجية قبل الواقعة بأيام وقام المتهم بالتشاجر مع شقيقها محدثا إصابته التى أودت بحياته ولاذ بالفرار، وتمكنت الأجهزة الأمنية من ضبطه وتقديمه للنيابة العامة لمحاكمته.

وتحرر عن الواقعة المحضر اللازم وتم إحالته للنيابة العامة التى أمرت بنقل الجثمان إلى مشرحة الأحرار التعليمى، وانتداب الطب الشرعى لمعاينة الجثمان وتشريحه لبيان سبب الوفاة، وكيفية حدوثها والأداة المستخدمة فى الوفاة، وطلبت تحريات المباحث حول الواقعة.

الأجهزة الأمنية قتل سائق خلافات النسب مركز أبوكبير محافظة الشرقية

الأكثر قراءة

مأساة فتاة أمام جهات التحقيق: والدى باعنى عشان المخدرات وزوجى حاول قتلي

وزير التعليم العالى يعلن صدور قرارات جمهورية بتعيين قيادات جامعية جديدة

محافظ مطروح: إنشاء وتطوير 72 مدرسة بتكلفة 685 مليون جنيه خلال 3 سنوات

الإحصاء: 11.7 مليون سائح زاروا مصر بإيرادات 10.7 مليار دولار

19 أغسطس.. أولى جلسات محاكمة صاحبة قناة "أم زياد وهبة" على اليوتيوب

بعد صدور قرار جمهوري بتعينه.. من هو الدكتور حسام صلاح العميد الجديد لطب قصر العيني؟

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمد الفايدي

الرئاسة تنزع السيادة

وائل لطفي

شروط النهضة الصعبة

أشرف عبدالشافي

مسرحنا.. أم مسرحهم؟!

إبراهيم داود

مارادونا وموسم الانتقالات

ماجد حبته

سيارة كهربائية مصرية

بسنت حسن

نيران سكوت

منى رجب

كيف تحوّل «حقل الألغام» إلى «دُرّة الساحل الشمالى»؟

عبدالوهاب داود

عبدالحفيظ طايل والأيام التى لن تعود

صور

حصاد التين الشوكي

الفرحة فرحتين.. أول جلسة تصوير لعروسين فى ممشى العلمين الجديدة (صور)

مزاد السمك فى البرلس بكفرالشيخ (صور)

محطة تل أبيب

المزيد

الخارجية الفلسطينية: الدول التى توفر الحصانة للاحتلال هى شريك فى تخريب حل الدولتين

الخارجية الفلسطينية: رفض نتنياهو المتكرر لفلسطين يكشف حقيقة ما يريده من التطبيع

بين العملية فى تل أبيب وعنف المستوطنين فى برقة.. ما الدلالات؟