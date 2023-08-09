القبض على المتهم بقتل سائق بسبب خلافات النسب فى الشرقية

ألقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الشرقية، القبض على المتهم بقتل سائق بسبب خلافات النسب بينهما بنطاق مركز أبوكبير محافظة الشرقية.

البداية كانت بتلقى الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الشرقية، إخطارا يفيد بورود إشارة من مستشفى أبوكبير المركزى بوصول سائق مقيم أبوكبير، جثة هامدة، إثر إصابته بجرح نافذ بالجهة اليسرى بالبطن وتم التحفظ على الجثمان بمشرحة المستشفى تحت تصرف النيابة العامة.

كشفت التحريات الأولية، قيام عاطل، زوج شقيقة المجنى عليه، بارتكاب الواقعة، وقيامه بالتشاجر مع المجنى عليه، إثر خلافات عائلية بينه وبين زوجته شقيقة المتوفى، التى تركت منزل الزوجية قبل الواقعة بأيام وقام المتهم بالتشاجر مع شقيقها محدثا إصابته التى أودت بحياته ولاذ بالفرار، وتمكنت الأجهزة الأمنية من ضبطه وتقديمه للنيابة العامة لمحاكمته.

وتحرر عن الواقعة المحضر اللازم وتم إحالته للنيابة العامة التى أمرت بنقل الجثمان إلى مشرحة الأحرار التعليمى، وانتداب الطب الشرعى لمعاينة الجثمان وتشريحه لبيان سبب الوفاة، وكيفية حدوثها والأداة المستخدمة فى الوفاة، وطلبت تحريات المباحث حول الواقعة.