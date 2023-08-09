الأربعاء 09 أغسطس 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

4 قوافل طبية مجانية على مدار يومين لقرى أشمون بالمنوفية

جانب من القوافل
جانب من القوافل

تنظم اليوم مديرية الصحة بالمنوفية، قافلة طبية مجانية، بقرية لبيشة التابعة لمركز أشمون، على مدار يومين لخدمة 4 قرى وهي: لبيشة، رملة الأنجب، شما، طهواي، وذلك في إطار المبادرة الرئاسية "100 يوم صحة".

وتشمل القافلة الطبية، التي تنظمها مديرية الصحة بالمنوفية على 11 عيادة متخصصة، ومنها عيادتين باطنة، عيادتين أطفال، جراحة، جلدية، نساء وتوليد، تنظيم أسرة، أسنان، رمد، وأنف وأذن وحنجرة، بالإضافة إلى معمل للتحاليل الطبية وجهاز أشعة حديث، وصيدلية لصرف العلاج بالمجان للمرضى المترددين على العيادات.

وتأتي تلك القوافل في إطار حرص الدولة المصرية بتخفيف العبء على الأهالي، وتنظيم العديد من المبادرات للكشف على المواطنين في كافة القرى والمراكز، والوصول بالخدمات الصحية لكل أهالي الريف.

وفي إطار منفصل، عقدت مديرية الصحة بالمنوفية، اختبار Scoring system لـ 67 صيدلي من 14 مستشفى، 5 إدارات وذلك تنفيذاً لتوجيهات الدكتور خالد عبد الغفار وزير الصحة والسكان، برفع كفاءة الأطقم الطبية وتحسين جودة الخدمات الطبية المقدمة للمواطنين.

وذلك في إطار الجهود المبذولة لتطوير الرعاية الصحية وخطة فريق تفتيش الصيدلة الإِكلينيكية، بمديرية الشئون الصحية، للتوسع في تطبيق خدمة الصيدلة الإكلينيكية علي مستوى جميع الأقسام، بجميع المستشفيات والمراكز الصحية بمحافظة المنوفية.

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