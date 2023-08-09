تقرير بريطاني: دلالات الألوان في نقوش الفراعنة تكشف طقوس المصريين القدماء

أكد موقع "ذا باست" البريطاني، أن النقوش الفرعونية على الجدران والتماثيل تعكس ألوان وأصباغ غريبة ومتعددة، حيث يعرض التمثال النصفي لنفرتيتي - أحد الصور الأيقونية لمصر القديمة - مجموعة من الألوان، بما في ذلك الأحمر والأصفر والأخضر والأسود والأزرق.

وتابع أن الألوان لعبت دورًا أساسيًا في الجوانب الفنية والثقافية للحياة المصرية القديمة، حيث قدَّم اللون معنى رمزيًا وكان جزءًا لا يتجزأ من التمثيلات الموجودة على المواد بما في ذلك المجوهرات والفخار الملون والكتان المصبوغ، بالإضافة إلى ذلك، تم استخدام الدهانات الملونة على الجدران والمنحوتات والنقوش الحجرية والتوابيت الخشبية والبرديات.

وأضاف الموقع البريطاني، أنه تم اشتقاق العديد من الأصباغ في مصر القديمة من مواد غير عضوية، مثل المعادن أو المواد الكيميائية الاصطناعية، بينما استخدمت الأصباغ العضوية والأصباغ في الفن المصري اللاحق.

وأشار إلى أنه في عصر ما قبل الأسرات في مصر، استخدم المصريون أصباغ يمكن العثور عليها محليًا، بما في ذلك الطين، وكربونات الكالسيوم البيضاء والجبس، والكربون الأسود على شكل السخام، ومع تقدم الحضارة المصرية من الناحية الفنية، تم تصنيع الصبغة الجديدة "الأزرق المصري" في فترة الأسرات المبكرة (3150 قبل الميلاد - 2686 قبل الميلاد)، وصبغة الهنتيت، وهي صبغة بيضاء غير عضوية ملغومة، وتم استخدامها على الأشياء الجنائزية من المملكة القديمة.

وأوضح أنه مع توسع طرق التجارة، يمكن دمج أصباغ أجنبية جديدة في مجموعة الأدوات الفنية للحرفيين المصريين القدماء، وبحلول عصر الدولة الحديثة، تضمنت لوحة الألوان المصرية القديمة الأزرق والأسود والأبيض والبرتقالي والرمادي والأصفر والأحمر والوردي والأخضر.

وأشار إلى أن الزيادة في استخدام الأصباغ الجديدة والمستوردة تزامنت مع زيادة التجارة الدولية في المملكة الحديثة، فخلال هذه الفترة، حيث تم العثور على أربة نقية على جدران مقبرة تحتمس الرابع، واستخدمت في الكتابات الهيروغليفية على بعض التوابيت الحجرية الملكية، فلا يزال من الممكن الشعور بتأثير هذا اللون الأصفر الذهبي على المراقب.

وأكد الموقع أنه في عصر الدولة الحديثة، تم العثور على العديد من الأمثلة على طبقات من المغرة، وأحيانًا الصيادون، على جدران المقابر مثل تلك الموجودة في تحتمس الثاني، وأمنحتب الثاني، وأمنحتب الثالث.

معاني ودلالات استخدام الألوان في مصر القديمة

• الأبيض: النقاء / القداسة

• الأسود: الليل / الموت / القيامة / الخصوبة

• الأحمر: حياة / موت / دمار

• الأزرق: السماوات / نهر النيل

• الأخضر: الحياة / القيامة

• الأصفر: الشمس