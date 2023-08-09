إصابة 27 مواطنا في حادث على طريق "القطامية - العين السخنة"

وقع حادث سير على طريق القطامية - العين السخنة، أسفر عن إصابة 27 مواطنا وعلى الفور انتقلت سيارات الإسعاف والشرطة إلى مكان البلاغ.

البداية بتلقي غرفة عمليات المرور بلاغا يفيد بوقوع حادث على طريق “القطامية - العين السخنة ” وانتقلت سيارات الإسعاف والشرطة إلى مكان البلاغ.

وتبين بالفحص انقلاب سيارة نتيجة اختلال عجلة القيادة من السائق مما تسبب فى وقوع إصابات بإجمالي 27 مواطنا وتم نقل المصابين إلى مستشفى السويس العام وقام رجال المرور برفع آثار الحادث واتخاذ الإجراءات القانونية تجاه الواقعة.

واستقبل مستشفى السويس العام المصابين، وتنوعت الإصابات ما بين خفيفة إلى متوسطة وتنوعت إصابتهم بين كدمات وسجاحات وكسور متفرقة لبعض الحالات.