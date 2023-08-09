تحصين 90% من المواشي بكفر الشيخ ضد الحمى القلاعية والوادي المتصدع

شهدت قرى محافظة كفر الشيخ، تحصين الماشية ضد الوادي المتصدع والحمى القلاعية، إضافة إلى ترقيم وتسجيل الماشية، لتحصين 212 ألف رأس ماشية.



وقال اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، إنه تم تحصين 190 ألف رأس ماشية، من المستهدف 212 ألف رأس ماشية بقرى ومراكز المحافظة، بنسبة تحصين 90%، وإنه وجه بتطبيق الإجراءات الاحترازية، بمشاركة 105 لجنة متخصصة، وكل لجنة من اللجان البيطرية تتكون من لجنتين لجنة للترقيم ولجنة للتحصين.

وأشار إلى استجابة المواطنين للحملة، وتطبيق الإجراءات الاحترازية؛ نظراً لزيادة الوعى البيطري لديهم مع الإرشاد والتوعية المكثفة قبل وأثناء الحملة وعلمهم بخطورة المرض والأهمية القصوى للتحصين.



ولفت الدكتور محمد بشار، مدير عام الطب البيطرى بكفر الشيخ، إلى أن المديرية مستمرة في حملاتها لتحصين الماشية ضد الحمى القلاعية وحمى الوادى المتصدع بالقرى والمراكز، لافتًا إلى أن عبوات التحصين متوفرة بشكل بالتزامن مع توعية المربين وأصحاب الحيوانات بأهمية تحصين ضد مرض الحمى القلاعية وترقيمها، وذلك من خلال اللجان البيطرية على مستوى مراكز المحافظة، لتحقيق أهداف الحملة القومية.



ونوه بأن عدد الفرق المنتشرة في مدن وقرى المحافظة 105 لجنة، وأن غرفة العمليات بالمديرية والإدارة البيطرية تتابع أعمال الترقيم ، مؤكداً أنه تم تخصيص سن إبرة لكل رأس ماشية ، ويتم تسجيل ذلك في دفاتر لان كل رأس ماشية لها رقم قومي .



وأضاف "بشار"، يتم استخدام سنون إستعمال مرة واحدة، لكل رأس ،ويقوم بالتحصين فريق عمل مدرب على أعلى مستوى،مع أتباع الأمان الحيوى والتحصين من بيت لبيت، للحفاظ على الثروة الحيوانيه، وتقديم كل الدعم للفلاحين والمربيين، موجها بأهمية الترقيم والتسجيل والتأمين، لضمان نجاح الحملة وحصول المربى على حقوقه، والتنبيه على المربين بضرورة تقديم جميع الماشية للاهميه القصوى، إضافة لحملات التوعية، والتي وصلت لـ210 حملات توعية بالقرى، لتحفيز المزارعين على تحصين مواشيهم.