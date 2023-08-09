الأربعاء 09 أغسطس 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

أنشطة وقداسات.. مطرانية الزقازيق ومنيا القمح تحيي "صيام العذراء" لمدة 15 يوما (صور)

مطرانية الزقازيق
مطرانية الزقازيق ومنيا القمح

تشهد كنيسة السيدة العذراء والقديس ماريوحنا الرسول للأقباط الأرثوذكس “مطرانية الزقازيق ومنيا القمح”، عددا من الأنشطة والفعاليات الاحتفالية، بمناسبة صيام السيدة العذراء.

 

وقال الكاهن متياس يعقوب كاهن كنيسة السيدة العذراء والقديس ماريوحنا الرسول، إن الكنيسة برئاسة الأنبا تيموثاوس أسقف إبراشية الزقازيق ومنيا القمح، قد بدأت صيام السيدة العذراء كعادتها  السنوية في اليوم السابع من شهر أغسطس، وهو موعد بداية صوم السيدة العذراء مريم، على أن يتم الصيام لمدة خمسة عشر يوما، ليتم الاحتفال بعيد العذراء فى الثانى والعشرين من شهر أغسطس الجارى.

 

وأضاف فى تصريحات صحفية خاصة لـ“الدستور"، أنه طوال فترة الصيام تشهد الكنيسة عددا من الفعاليات والأنشطة مثل القداسات الصباحية، وكورالات وعظات مسائية، على أن يتم الاحتفال بعيد السيدة العذراء وآداء قداس العيد مساء يوم وتنتهي بعيد السيدة العذراء يوم ٢٢ أغسطس كل عام والاحتفال بالعيد فى اليوم التالى.

 

ومن المقرر أن يحتشد آلاف الأقباط بالكنيسة عشية عيد السيدة العذاراء لآداء صلوات العيد، والتى يترأسها الأنبا تيموثاوس، أسقف إبراشية الزقازيق ومنيا القمح، بحضور أبناء الكنيسة من محافظة الشرقية.

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الاحتفال بعيد الأرثوذكس الأنشطة والفعاليات التعاون م السيدة العذراء مريم

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