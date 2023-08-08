فاروق الباز: ظاهرة التغير دائمة على الأرض وعلينا التأقلم

قال الدكتور فاروق الباز، عالم الفضاء المصري، إن المواطنين في جميع أنحاء العالم عليهم التأقلم على ظواهر التغير الكونية التي تحدث الآن، حيث ظاهرة التغير دائمة على الأرض منذ وجودها، ووجود هزات ودوران الأرض حول الشمس وتبخر الأرض يجعل التغيرات واردة في الأرض.

ظاهرة التغير الكوني

وأكد الباز، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "من مصر" مع الإعلامي عمرو خليل، المذاع عبر فضائية "سي بي سي"، أن على الإنسان التقليل من الأنشطة التي تؤدي إلى حدوث تغير مناخي عنيف، حيث هذا التقليل بمثابة حفظ مباشر وحتمي لكوكب الأرض من التهلكة.

التغيرات المناخية

وأضاف في حديثه، أن جذور طبقة القشرة الأرضية عميقة للغاية لا تتأثر بالأمطار وطبقة القشرة الأرضية سميكة وتحمى ما تحتها من أي تغيرات يحدثها الإنسان، معبرًا: "التغيرات المناخية الناجمة عن النشاط البشري تؤثر بقوة على الغلاف الجوي ويجب الانتباه وتوخي الحذر".