برشلونة يُتوج بطلًا لكأس خوان جامبر بفوزه على توتنهام

تُوج فريق برشلونة الإسباني ببطولة كأس خوان جامبر الودية للمرة السادسة والأربعين في تاريخه، وذلك بفوزه على توتنهام هوتسبير بأربعة أهداف مقابل هدفين، في المباراة التي جمعتهما على ملعب منتجويك، في آخر مباريات الفريقين استعدادًا للموسم الجديد 2023-2024.

البولندي روبرت ليفاندوفسكي كان البادئ بالتسجيل للفريق الكتالني في الدقيقة الثالثة بتسديدة على الطائر من متابعة للكرة العرضية المُرسلة من رافينيا من الجهة اليمنى.

وعادل أوليفر سكيب النتيجة لـ توتنهام في الدقيقة 24 من متابعة لتسديدة زميله لو سيلسو التي ارتطمت بالقائم الأيمن.

وعاد سكيب ليسجل الهدف الثاني له ولفريقه في الدقيقة 36 بضربة رأسية من متابعة للكرة العرضية المُرسلة من إيفان بيريسيتش من الجهة اليسرى.

وعادل فيران توريس النتيجة لـ برشلونة في الدقيقة 81 من متابعة لتمريرة البديل المغربي يامين لامال.

وأحرز أنسو فاتي الهدف الثالث لـ برشلونة في الدقيقة 90 من متابعة لتمريرة فيران توريس.

وأكد المغربي عبد الصمد الزلزولي انتصار الفريق الكتالوني بتسجيله الهدف الرابع في الدقيقة 93 من متابعة لتمريرة لوبيز، ليحسم “البارسا” اللقب.

وفاز المغربي فرينكي دي يونج بجائزة رجل المباراة.

تشكيل برشلونة وتوتنهام في كأس خوان جامبر:

وجاء تشكيل برشلونة كالآتي:

حراسة المرمى: تير شتيجن

خط الدفاع: كوندي، أراوخو، جارسيا، بالدي

خط الوسط: جابي، روميو، بيدري، دي يونج

خط الهجوم: رافينيا، روبرت ليفاندوفسكي

واستبعد هاري كين من قائمة توتنهام وسط مفاوضات بايرن ميونخ الألماني مع السبيرز لضم قائد توتنهام.

بينما قاد هجوم السبيرز، المهاجم البرازيلي ريتشارليسون ويجاوره سولمون وبيريسيتش، حيث جاء التشكيل كالآتي:

حراسة المرمى: فاكريو

خط الدفاع: بيدرو بورو، داير، سانشيز، ريجليون

خط الوسط: بيسوما، سكيب، لو سيلسو

خط الهجوم: سون هيونج مين، ريتشارليسون، سولمون