تدعم الشباب والمرأة.. إشادات بالتعيينات الجديدة في «المتحدة»

أشاد عدد كبير من رواد مواقع التواصل والعاملين في الوسط الإعلامي والفني بالشركة المتحدة للخدمات الإعلامية بعد قرارات التعيينات الأخيرة التي غلب عليها الشباب والمرأة من الكفاءات وأصحاب السيرة الذاتية المهنية المميزة.

وحرص الجمهور على الإشادة بالاهتمام في قرارات التعيينات بوجود مرأة في مناصب عليا للمرة الاولى في تلك الوسائل، إضافة إلى تواجد الشباب في القيادات التنفيذية والإدارية مما اعتبره الكثير أنها جرعة تفائل كبيرة للغاية.

ومن التعيينات الجديدة الناقدة الفنية علا الشافعي رئيسًا لتحرير “اليوم السابع” وهى أول سيدة تتولى منصب رئيس التحرير منذ تأسيسه.

وأصدرت الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية قرارًا قبل قليل بتعيين الإعلامية ريهام السهلي رئيسا لشبكة قنوات دي إم سي كأول سيدة تتولى هذا المنصب المهم في الشبكة منذ تأسيسها قبل 6 سنوات وهو ما أشاد به الكثير من المتابعين.

على صعيد الشباب، أصدرت الشركة عدة قرارات كان من شأنها دعم الكفاءات منهم تعيين الزميل مصطفى عمار، رئيسًا لتحرير موقع وجريدة الوطن حيث يتولى “عمار” رئاسة التحرير كأحد الشباب في هذا المجال وهو ما لاقى قبولاً كبيرًا من العاملين في الوسط الصحفي الذين أشادوا بقرار الشركة المتحدة.

كما أعلنت الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية ترقية الإعلامي عبدالفتاح مصطفي رئيسًا تنفيذيًا لـ"راديو 9090" والذي كان يشغل منصب مدير البرامج بالراديو 9090.