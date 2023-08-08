الثلاثاء 08 أغسطس 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

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كامل الوزير: "بشوف الوزارات بالعاصمة الإدارية.. وإللى عنده لمبة بقوله طفّيها"

كامل الوزير
كامل الوزير

قال كامل الوزير، وزير النقل، إن مصر بخير وتسير في اتجاه أفضل وأحسن ونسير نحو تصنيع كل ما نحتاجه، وتقليل استهلاكنا من الكهرباء.

وأضاف، خلال مداخلة هاتفية لبرنامج "على مسئوليتي"، مع الإعلامي أحمد موسى، والمذاع عبر فضائية "صدى البلد"، أنه كان في مكتبه ووجد التكييف على درجة 18، فقام بتخفيضه إلى 25 درجة لتقليل الاستهلاك وهذا ليس عيبًا.

وتابع، أنه عند نزوله من مكتبه بالعاصمة الإدارية الجديدة ينظر إلى باقي الوزارات الأخرى وإذا وجد بها إضاءة يتصل بالوزراء ويخبرهم أنه توجد إضاءة بمبنى الوزارة حتى يتم التعامل معها قائلًا: "أشوف اللي منور لمبة أقوله طفّيها".

نستورد السولار والمازوت بالعملة الصعبة

 وتساءل: ما هو المانع من تخفيف استهلاكنا وإطفاء أعمدة الشوارع الرئيسية، خاصة أننا نستورد السولار والمازوت بالعملة الصعبة؟.

كامل الوزير لعاصمة الإدارية الجديدة الوزارات الأخرى منور لمبة طفيها نستورد السولار والمازوت العملة الصعبة

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