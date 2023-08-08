دفتر أحوال الداخلية.. شبكة لترويج العملات الافتراضية.. ومنفذ مذبحة «كفر غطاطى» فى قبضة الأمن

شهد دفتر أحوال وزارة الداخلية على مدار الـ24 ساعة الماضية، العديد من النجاحات الأمنية والضربات القاضية لكشف لغز الجرائم وضبط الخارجين عن القانون، تنفيذا لخطة وزير الداخلية لفرض الأمن وضبط كل ما من شأنه الإخلال بالأمن العام.

قطاعات وزارة الداخلية ومديريات الأمن والإدارات المختلفة بذلت مجهودا كبيرا على مدار اليوم، والذي حقق نجاحات مبهرة وملموسة لدى المواطنين في كشف الجرائم.

معاملات بـ5 ملايين جنيه.. ضبط متهم أدار شبكة عملات افتراضية

نجحت الأجهزة الأمنية في ضبط أحد الأشخاص لممارسته نشاط غير مشروع فى مجال ترويج وتداول العملات الرقمية المشفرة بقيمة 5 ملايين جنيه، فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها لاسيما جرائم تداول العملات الرقمية المشفرة "الافتراضية".

إفلاس "إعلام الإرهابية".. بيانات وهمية لزعزعة الاستقرار تفضح كذب الإخوان

كشفت الجماعة الإرهابية نفسها مؤخرًا حينما أعلن إعلامها المأجور عن إفلاسه الفكري، ومن خلال إذاعة بيانات وهمية كاذبة لا تمت للواقع بصلة، مستندة على تزييف الحقائق والشائعات والإدعاءات الكاذبة.

"الداخلية" تكشف تفاصيل مقتل ربة منزل وطفلتها على يد زوجها بالجيزة

نجحت أجهزة الأمن بوزارة الداخلية، في ضبط المتهم بإنهاء حياة زوجته وطفلته ابنة الـ8 سنوات، وإصابة 4 آخرين من أبنائه بالجيزة.

ضبط قائد "ميكروباص" أوقف حركة المرور فى منطقة التجمع

كشفت أجهزة الأمن، عن ملابسات ما تم تداوله عبر موقع "فيسبوك"، متضمنًا قيام قائد سيارة "ميكروباص" بالوقوف بمنتصف الطريق بالقاهرة، ما تسبب في تعطيل حركة المرور وضبط مرتكب الواقعة.

ضبط سيدة متهمة بسرقة ذهب طفلة بالجمالية

تمكنت مباحث القاهرة، اليوم الثلاثاء، من ضبط سيدة متورطة بسرقة ذهب من طفلة أجنبية الجنسية، في منطقة الجمالية.

ضبط المتهمين بقتل سائق لسرقة ميكروباص فى دمياط

كشفت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية ، اليوم الثلاثاء، عن تفاصيل وملابسات ضبط المتهمين بقتل سائق لسرقة ميكروباص فى دمياط، وذلك عقب ورود بلاغ لقسم شرطة كفر سعد بمديرية أمن دمياط من أحد المستشفيات، يفيد باستقباله أحد الأشخاص مُصابا بطلق نارى وتوفى أثناء إسعافه.