مستشار رئيس مجلس النواب الليبى يكشف لـ"القاهرة الإخبارية" آخر مستجدات الأوضاع

أوضح فتحي المريمي، مستشار رئيس مجلس النواب الليبي، آخر مستجدات الوضع في ليبيا، قائلًا: "إن جلسة اليوم بمجلس النواب الليبي كانت جلسة لها علاقة بوضع ملاحظات حول مخرجات لجنة 6+6 التي صاغت قوانين انتخاب رئيس الدولة الليبية ومجلس الأمة الذي يتكون من مجلس النواب ومجلس الشيوخ".

وأضاف المريمي، خلال مداخلة هاتفية بقناة "القاهرة الإخبارية"، أن مجلس النواب ناقش مجموعة من الملاحظات التي تتعلق بالدرجة الأولى بالجولة الثانية من انتخاب رئيس الدولة، عندما يتم انتخاب رئيس ويتحصل على نسبة متقدمة، والذي يليه يعمل معه جولة ثانية في انتخابه كرئيس للدولة، وبذلك رأى مجلس النواب الليبي أنه لا بد على من يتحصل على أكثر من 50% يعتبر ناجحًا ولا داعي للجولة الثانية.

وأوضح أن الجولة الثانية تكون ممكنة لمن هم أقل من 50%، وذلك عندما تكون النسب مثلًا 45% للاثنين، أو 48% أو 49%، أما الذي يتحصل على نسبة أكثر من 50% يعتبر ناجحًا ويكون رئيسًا للدولة الليبية.