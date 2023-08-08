الثلاثاء 08 أغسطس 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

توك شو

جهود الدولة لتطهير سيناء من الإرهاب وتنفيذ عملية تنموية شاملة

الإرهاب
الإرهاب

عرضت فضائية "اكسترا نيوز"، اليوم الثلاثاء، تقريرًا حول جهود كبيرة قامت بها الدولة لتطهير سيناء من الإرهاب وتنفيذ عملية تنموية شاملة في كل المجالات.

ما بين معركة التنمية والحرب على الإرهاب، خاضت الدولة ملاحم في سيناء خلال السنوات الماضية، فقد جاءت ثورة الثلاثين من يونيو؛ لتواجه الإرهاب والتطرف الذي تم زرعه في أرض سيناء.

معركة بطولية لتطهير الأرض من الإرهاب

وخاضت القوات المسلحة والشرطة معركة بطولية لتطهير الأرض من الإرهاب الذي أراد له أن يكون خنجرًا في قلب الدولة المصرية، ويفنيها عن طريقها الذي رسمت خريطته في الثالث من يوليو لعام 2013.

وفي الوقت الذي كانت يد الشرطة تحارب فيه الإرهاب في سيناء، كانت الدولة المصرية تمد يديها بالتعمير والبناء، حتى أصبحت أرض الفيروز أرضًا للنماء والخير في مصر. 

تطهير سيناء من الإرهاب تطهير سيناء الإرهاب تنموية شاملة عملية تنموية شاملة كل المجالات

مواد متعلقة

تفاصيل جلستى التعليم والسكان بالأكاديمية الوطنية للتدريب (فيديو)

موفدة إكسترا نيوز: مهرجان العلمين يواصل إبداعه بالعديد من الفعاليات المتنوعة

جهود تحقيق التنمية بسيناء فى إطار النهوض بالاقتصاد المصرى

عبدالغنى هندى: منطقة الإشراف تمثل الحقبة الكبرى فى التاريخ الإسلامى بالدولة المصرية

عرش الحقائق ومهبط الأسرار.. مسجد السيدة نفيسة من أعرق مساجد القاهرة

"القاهرة الإخبارية": أثينا شهدت 37 حريقا بأنحاء مختلفة أمس (فيديو)

القاهرة الإخبارية: النمسا ترفع حالة الطوارئ فى مواجهة الفيضانات (فيديو)

الليلة.. ماهر فرغلى ضيف الإعلامى محمد الباز فى "الشاهد" (فيديو)

الأكثر قراءة

سقوط جزار «كفر الغطاطي».. شاهد: المتهم نحر أطفاله على أنغام الموسيقى

رئيس القطاع الدينى يزف بشرى سارة للمصريين بعد تطوير مسجد السيدة نفيسة

حقيقة هروب فتوح ورفضه مفاوضات وكيله مع الزمالك

بتهمة قتل صاحب محل.. إحالة 12 متهمًا للمفتى لأخذ الرأى فى إعدامهم

حقيقة انتشار مرض الدرن فى مصر بسبب النازحين من السودان.. "تاج الدين" يوضح

ضبط مليون علبة سجائر حجبها التجار عن الأسواق

ﻣﻘﺎﻻﺕ

أشرف عبدالشافي

مسرحنا.. أم مسرحهم؟!

إبراهيم داود

مارادونا وموسم الانتقالات

ماجد حبته

سيارة كهربائية مصرية

بسنت حسن

نيران سكوت

منى رجب

كيف تحوّل «حقل الألغام» إلى «دُرّة الساحل الشمالى»؟

عبدالوهاب داود

عبدالحفيظ طايل والأيام التى لن تعود

ماجد حبته

.. والمملكة الأردنية

د.كريمة الحفناوى

قانون موحد لمناهضة العنف

صور

حصاد التين الشوكي

الفرحة فرحتين.. أول جلسة تصوير لعروسين فى ممشى العلمين الجديدة (صور)

مزاد السمك فى البرلس بكفرالشيخ (صور)

محطة تل أبيب

المزيد

الخارجية الفلسطينية: رفض نتنياهو المتكرر لفلسطين يكشف حقيقة ما يريده من التطبيع

بين العملية فى تل أبيب وعنف المستوطنين فى برقة.. ما الدلالات؟

مستوطنون يقتحمون المسجد الأقصى بحماية شرطة الاحتلال