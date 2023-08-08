جهود الدولة لتطهير سيناء من الإرهاب وتنفيذ عملية تنموية شاملة

عرضت فضائية "اكسترا نيوز"، اليوم الثلاثاء، تقريرًا حول جهود كبيرة قامت بها الدولة لتطهير سيناء من الإرهاب وتنفيذ عملية تنموية شاملة في كل المجالات.

ما بين معركة التنمية والحرب على الإرهاب، خاضت الدولة ملاحم في سيناء خلال السنوات الماضية، فقد جاءت ثورة الثلاثين من يونيو؛ لتواجه الإرهاب والتطرف الذي تم زرعه في أرض سيناء.

معركة بطولية لتطهير الأرض من الإرهاب

وخاضت القوات المسلحة والشرطة معركة بطولية لتطهير الأرض من الإرهاب الذي أراد له أن يكون خنجرًا في قلب الدولة المصرية، ويفنيها عن طريقها الذي رسمت خريطته في الثالث من يوليو لعام 2013.

وفي الوقت الذي كانت يد الشرطة تحارب فيه الإرهاب في سيناء، كانت الدولة المصرية تمد يديها بالتعمير والبناء، حتى أصبحت أرض الفيروز أرضًا للنماء والخير في مصر.