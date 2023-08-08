الثلاثاء 08 أغسطس 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

تنظيم جولة بمتحف البيت السيوى لأصدقاء مكتبة مصر العامة بسيوة (صور)

صورة من الحدث
صورة من الحدث

قال محمد عمران جيري، مدير مكتبة مصر العامة بسيوة، إنه في إطار تنفيذ مبادرة "تراثنا هويتنا" بمكتبة مصر العامة بسيوة، تم تنظيم جولة بمتحف البيت السيوى لأصدقاء المكتبة. 


وأوضح أن أصدقاء المكتبة تعرفوا على فكرة إنشاء متحف البيت السيوى، وأهميته في التعرف على عمارة سيوة، وأهم المقتنيات التى يضمها المتحف.

وأضاف أنه تم التعرف أيضًا على أزياء العروس بسيوة، وجمال التطريز السيوى، والحلى الفضية، وجمال التصميم، وأدوات المزارع السيوى، مشيرًا إلى أن متحف البيت السيوى يعد من أهم المزارات السياحية بواحة سيوة ويقع بحديقة مجلس المدينة. 

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أهم المقتنيات المزارات السياحية مدير مكتبة مصر العامة مكتبة مصر العامة بسيوة واحة سيوة

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