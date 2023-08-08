الثلاثاء 08 أغسطس 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

نجاح انتشال القاطرة الغارقة "فهد".. وانتظام حركة الملاحة بقناة السويس

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية

أعلن الفريق أسامة ربيع، رئيس هيئة قناة السويس، اليوم الثلاثاء، عن نجاح عملية انتشال القاطرة "فهد" بواسطة الرافعة "إنقاذ" وإخلاء المجرى الملاحي للقناة.

وأشاد الفريق أسامة ربيع، بجهود فريق الإنقاذ البحري وكافة العاملين المشاركين في عملية الإنقاذ من الإدارات المختلفة والتي تضافرت جهودهم لإتمام أعمال الإنقاذ البحري بكفاءة وخلال وقت قياسي، ودون التأثير على حركة الملاحة بالقناة، وذلك على الرغم من التحديات التي واجهها فريق الإنقاذ والتي شملت شدة التيارات المائية وانعدام الرؤية تحت الماء، فضلًا عن الغطس على أعماق كبيرة وصلت إلى عمق ٢٧ مترًا، مما تطلب الاستعانة بغرف إعادة انضباط الضغط للغطاسين.

وقال رئيس هيئة قناة السويس، إن عملية رفع وانتشال القاطرة "فهد" تطلبت القيام بعدة إجراءات بداية من مسح منطقة حادث التصادم لتحديد مكان القاطرة الغارقة، ثم تأمين موقع القاطرة بالشمندورات التحذيرية والإرشادية لتمكين السفن المارة من استئناف عبورها بأمان، لتبدأ بعد ذلك أعمال رفع القاطرة الغارقة بعد إجراء حسابات الانتشال اللازمة.

وأشار الفريق أسامة ربيع رئيس هيئة قناة السويس، إلى أن موقع انتشال القاطرة الغارقة "فهد" تم تأمينه ملاحيًا وبيئيًا ضد حوادث الانسكاب البترولي المحتملة.

وأكد الفريق أسامة ربيع، رئيس هيئة قناة السويس، أن حركة الملاحة بالقناة تعمل بصورة منتظمة من الاتجاهين، ولم تتأثر بأعمال الإنقاذ، حيث شهدت القناة على مدار يومين اليوم الثلاثاء وأمس، عبور 146 سفينة من الاتجاهين بإجمالي حمولات صافية قدرها 8.4 مليون طن.


                        

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