الثلاثاء 08 أغسطس 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

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نقيب الأشراف يكشف أهمية افتتاح مسجد السيدة نفيسة وأثره على السياحة الدينية

محمود الشريف
محمود الشريف

قال محمود الشريف، نقيب الأشراف، إن مصر بلد السلام والأمن والأمان والاستقرار ولذلك كان آل بيت النبي عليه السلام لجأوا لمصر واستقروا بها ورحب بهم أهل مصر منذ قدوم السيدة زينب لمصر عام 61 هجرية، ورحب بها المصريون واستقبلها الحاكم مسلمة بن مخلب، وجموع من أهل مصر في المنطقة الشرقية بمنطقة بلببيس الآن.

وأضاف خلال مداخلة هاتفية لبرنامج "حضرة المواطن"، والمذاع عبر فضائية "الحدث اليوم"، أن آل البيت جاءوا حبًا لهذا البلد واقتداءً بالنبي عليه السلام، والذي دعا لهذه البلد الطيبة وقال بها خير أجناد الأرض، وأنها في رباط إلى يوم القيامة ولهذا مصر آمنة مطمئنة.

رسالة شكر للرئيس عبدالفتاح السيسي

ووجه رسالة شكر خاصة للرئيس عبدالفتاح السيسي، والقائمين على هذا العمل وسلطان البهرة والهيئة الهندسية للقوات المسلحة ووزارة الأوقاف والمؤسسات الدينية والجهات التي ساعدت على هذا الجهد الكبير الذي أسعد الملايين داخل مصر وخارجها. 

وأشار إلى أن افتتاح مسجد السيدة نفيسة، هو إحياء للسياحة الدينية في مصر وزيادة موارد الدخل القومي ومصر عامرة بآل بيت النبي عليه السلام وصحابته الكرام، ونشهد قريبًا افتتاح مسجد ستنا السيدة زينب. 

نقيب الأشراف مسجد السيدة نفيسة السيدة زينب آل بيت النبي عليه السلام الرئيس عبدالفتاح السيسي سلطان البهرة

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