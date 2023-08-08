رئيس القطاع الديني يزف بشرى سارة للمصريين بعد تطوير مسجد السيدة نفيسة

وجه الدكتور هشام عبدالعزيز، رئيس القطاع الديني بوزارة الأوقاف، الشكر للرئيس عبدالفتاح السيسي لافتتاحه مسجد السيدة النفسية، بعد تطويره.

وقال عبدالعزيز خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية عزة مصطفى في برنامج «صالة التحرير» المذاع على قناة صدى البلد، أن المقام أصبح مفتوح للجمهور، وهناك فرحة في أعين الزواروالرواد، الذين اشتاقوا لزيارة مقام السيدة نفيسة.

وزف بشرى سارة للمواطنين، موضحًا أن تطوير مسجد السيدة نفسية ليس الأخير، والرئيس أوصى بتطوير العديد من المساجد مع مراعاة الحفاظ على طابعها الديني، ومنها مساجد الإمام الحسين، عمرو بن العاص، الحاكم بأمر الله، مسجد الظاهر بيبرس.

ولفت إلى أنه حاليًا يجرى تطوير مسجد ومقام السيدة زينب، وسيكون على أعلى مستوى، ومن المتوقع افتتاحه خلال الفترة المقبلة.