الثلاثاء 08 أغسطس 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

فن

على مين يا أسطى.. أكرم حسنى يطلق أغنيته الجديدة قبل العميل صفر

اكرم
اكرم

أطلق الفنان أكرم حسني أغنيته الجديدة "على مين يا أسطى" على موقع يوتيوب ومنصات الموسيقى وذلك كأغنية دعائية لفيلم العميل صفر، والمقرر إطلاقه يوم الأربعاء 16 أغسطس المقبل.

الأغنية من كلمات أكرم حسني، ألحان كريم عاشور، توزيع أحمد وحيد كينج ومن إنتاج شركة Ideology.

تدور أحداث فيلم العميل صفر حول شخصية تدعى صفر عبداللطيف شداد الهمم، وهو فرد أمن يحلم بأن يكون بطلًا مشهورًا مثل جيمس بوند، لكنه يفشل ويتعرض للعديد من المواقف الكوميدية.

بجانب أكرم حسني، يقوم ببطولة الفيلم بيومي فؤاد، أسماء أبواليزيد، مصطفى غريب، منذر رياحنة، والفنانة الشابة فاطمة البنوي، فيدرا، أيمن طعمة، إسماعيل فرغلي، أيمن الشيوي، الفيلم فكرة محمد سامي، وسيناريو وحوار وائل عبدالله، ومن إنتاج لؤي عبدالله وإخراج كريم العدل.

اسماعيل فرغلي أسماء أبو اليزيد العميل صفر ايمن الشيوى المواقف الكوميدية النجم أكرم حسني سيناريو وحوار سين سينا جيمس بوند

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