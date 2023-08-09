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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

الدين لله

دعاء الفجر اليوم الأربعاء 9 أغسطس 2023

دعاء الفجر
دعاء الفجر

يبحث الكثير من المسلمين عن دعاء الفجر اليوم الأربعاء 9 أغسطس 2023 خلال الساعات الأولى من البوم، حيث يرغب الملايين من المسلمين في الدعاء والصلاة والاستغفار والتضرع إلى الله سبحانه وتعالى وقراءة القرآن والتسبيح.


دعاء الفجر اليوم الأربعاء 9 أغسطس 2023

يقدم الدستور دعاء الفجر اليوم الأربعاء 9 أغسطس 2023 وفقا للصيغ الواردة في أمهات الكتب عن التابعين والسلف الصالح لجلب الأرزاق والطمأنينة والسكنية القلبية وطلب كافة متاع الدنيا والآخرة وهى كما يلي:-

اللهم لا نظلم وأنت حسبنا ولا نضام وأنت ربنا.. اللهم أشرح صدورنا بطاعتك ويسر أمورنا برحمتك .. اللهم احفظنا مما تخفيه المقادير.. وألطف بنا يا عزيز يا قدير.. بقوة تدبيرك وعظيم عفوك.. وسعة حلمك وفيض كرمك.. اللهم إني أسألك العفو والعافية في ديني و دنياي وأهلي ومالي.

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أدعية الفجر الجمعة 4-8-2023

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أفضل أدعية الصباح اليوم الجمعة 28 يوليو 2023

 

اللهم أدخل السكينة في قلوبنا والمحبة في نفوسنا و الابتسامة على وجوهنا والسعادة في بيوتنا .. اللهم يا فارج الهم ويا كاشف الغم فرج همي ويسر أمري وارحم ضعفي وقلة حيلتي وأرزقني رزقا حلالا طيبا مباركا فيه من حيث لا احتسب .. اللهم لا تحرمني طموحا أسعى لتحقيقه .. اللهم وفقني وسدد خطاي ويسر لي أمري.

اللهم مع ساعات الفجر.. أسألك ألا تكسر قلب من دعاك وهو منتظر منك فرج قريب.. اللهم أبسط علينا من بركاتك ورحمتك ورزقك وفضلك.. اللهم يا من انشق الفجر بأمره وتوزعت الأرزاق بكرمه اجعل يومنا هذا حافلا بكل خير وسعادة وتوفيق.

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"اللهم أخرج كل عين نظرت".. أفضل الأدعية لفك السحر والحسد

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«اللهم إنى أعوذ بك من قلب لا يخشع».. دعاء الفجر اليوم الإثنين 7 أغسطس 2023


 اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت استغفرك واتوب إليك.. اللهم إني أسألك أن ترزقني ما أريده و احتاج إليه فلا أحد يعرف ما بداخلي سواك .. اللهم بدل حزني فرحا.. وهمي سعادة.. وضيقي فرجا.. وأرزقني يوما أفضل من أمسي.. اللهم لا إله إلا أنت عليك توكلت وأنت رب العرش العظيم .. ما شاء الله كان وما لم يشأ لم يكن.. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم.

اللهم مع فجرنا هذا نسألك أن تجعلني ممن نظرت إليه فرحمته وسمعت دعاؤه فأجبته .. اللهم ارزقني نعمة أعجز عن شكرها.. ولا تبتليني بلاء أعجز عن صبره .. اللهم إنا نستعينك ونستغفرك نؤمن بك ونتوكل عليك ونثني عليك الخير كله ونشكرك ولا نكفر بك.

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