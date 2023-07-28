الجمعة 28 يوليو 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

الدين لله

أفضل أدعية الصباح اليوم الجمعة 28 يوليو 2023

دعاء الصباح
دعاء الصباح

مع شروق شمس الجمعة 28 يوليو 2023، يكثر البحث عن أفضل الأدعية للصباح، حيث أمرنا الله عز وجل بالدعاء والتضرع له حتى يلبي لنا مطالبنا، ويعتبر الدعاء من أفضل العبادات التي يحبها الله تعالى، فهو يقرب العبد من ربه، والله يجيب دعوة الداعي إذا دعاه، ويجب الإلحاح في الدعاء والخشوع لله، ليكن مستجابًا بإذن الله.

أفضل أدعية الصباح اليوم الجمعة 28 يوليو 2023

اللهمّ يا منْ وزعت الأرزاق بفضلك وكرمك، وتنفس الصُبح بأمرك، ارزقنا خيري الدنيا والآخرة. 

اللهم في هذا الصباح سخّر لنا من الدنيا ما تعلم أنه خيرٌ لنا، واصرف عنا كل ما فيه شر لنا. 

اللهم اجعل لنا من كل ضيق فرجاً، ومن كل هم مخرجاً، وارزقنا من حيث لا نحتسب. 

رب إني فوضتك أمري كله فلا تكلني إلى نفسي طرفة عين ولا أقل من ذلك. 

اللهم لا تجعل ابتلائي في جسدي ولا في أهلي ولا في مالي، اللهم اصرف عني الشر كله، ومن علي بالصحة والعافية. 

اللهم إني توكلت عليك فأعنّي ووفقني وأجبر خاطري. 

يا رب، أدعوك بعزتك وجلالك أن لا تصعّب لي حاجة ولا تعظم علي أمراً، ولا تحنِ لي قامة ولا تفضح لي سراً، ولا تكسر لي ظهراً، اللهم اجعل دعواتنا لا ترد، واقض لنا حاجاتنا يا رب العالمين. 

اللهم في هذا الصباح سخّر لنا من حظوظ الدنيا ما تعلم أنه خيرٌ لنا، اللهم قلوبنا بين يديك فارزقها الثبات والراحة. 

رب اشرح صدورنا ويسر أمورنا، واحلل عقدة من ألسنتنا يفقهوا قولنا. اللهم ارزقنا إجابة الدعاء وصلاح الأحوال.

الأكثر قراءة

نتيجة 3 ثانوي أزهر| نتيجة الثانوية الأزهرية 2023 برقم الجلوس

الآن نتيجة ثالثة ثانوي أزهر 2023| نتيجة الثانوية الأزهرية 2023 برقم الجلوس

تعرف على بداية ظهور فرقة "أيامنا الحلوة"

وزير الأوقاف: اقتحام المسجد الأقصى والاعتداء عليه تهديد للسلم العالمي

ننشر نتيجة الثانوية العامة 2023 برقم الجلوس فقط

ماذا تريد موسكو من الدول الأفريقية فى قمة سان بطرسبرج؟.. دبلوماسى يُجيب

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. محمد عفيفي

ثورة يوليو «2-3»

وائل لطفي

الحكومة وإدارة الأزمات

ماجد حبته

استقرار إفريقيا.. وروسيا

محمد عبدالعزيز

رحل الطفل المعمّر

د هند جاد

إلى جناب الكوماندا المهم..!

خالد عكاشة

التصدع الإسرائيلى.. ومآلات الصورة الزاهية

محمد العسيري

عفاريت القيالة

وائل لطفي

لماذا تصرخ اللجان؟!

صور

حرارة الطقس تجبر أهالى كفر الشيخ للفرار لمياه بحيرة البرلس (صور)

المقابلات الشخصية لقبول الدفعة الأولى من برنامج المرأة تقود للتنفيذيات (صور)

عرض جوى مشترك بين مصر والإمارات بمهرجان العلمين

محطة تل أبيب

المزيد

الخارجية: محاولات الجانب الإسرائيلى تقسيم الأقصى لن تنال من كونه وقفًا إسلاميًا خالصًا

مصر تدين اقتحام مسئولين إسرائيليين المسجد الأقصى.. وتحذر من عواقب خطيرة

تشريع بريطانى.. ما هو إلغاء قانون "سبب المعقولية" الذى يشعل إسرائيل؟