عبدالغنى هندى: منطقة الإشراف تمثل الحقبة الكبرى فى التاريخ الإسلامى بالدولة المصرية

قال الدكتور عبدالغني هندي، عضو المجلس الأعلى للشئون الإسلامية، إن منطقة الإشراف رغم أهميتها التاريخية الكبيرة منذ عام 20 هجريًا، ووصولًا إلى القرن السابع الهجري مما يمثل الحقبة الكبرى في التاريخ الإسلامي في الدولة المصرية.

وأضاف هندي، عبر مداخلة هاتفية على فضائية "إكسترا نيوز"، اليوم الثلاثاء، أنه رغم الزخم الكبير والمباني الهائلة الموجودة بهذه المنطقة كان هناك إهمال شديد جدًا، معقبًا: "محدش كان يقدر يمشي في كم الزحمة والإهمال".

وأوضح عضو المجلس الأعلى للشئون الإسلامية، أن هذه المنطقة لها وقع تاريخي وحضاري كبيرًا للدول التي تهتم بتاريخ بيت آل النبي (صلى الله عليه وسلم).

ونوه بأنه قبل 10 أعوام من الآن كانت هذه المنطقة تشهد إهمالًا شديدًا جدًا، ولكن الحمد لله عندما نرى ما حدث الآن من أعمال تشييد وتطوير نجد أن هناك طفرة كبيرة جدًا لترميم مساجد آل البيت في هذه المناطق.

تسويق هائل وكبير جدًا لهذه المنطقة

وتابع: أعتقد أن افتتاح المسجد الذي حضره اليوم الرئيس السيسي وضيوف مصر يمثل تسويقًا هائلًا وكبيرًا جدًا لهذه المنطقة التي لها بعد كبير جدًا في السياحة الدينية، إضافة إلى تطوير مسجد سيدنا الحسين الذي يعد استكمالًا لهذه الخطة.

وأردف: هناك عدد من المساجد التي سيجرى افتتاحها خلال الفترة المقبلة.