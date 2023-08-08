الثلاثاء 08 أغسطس 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

رياضة

أحمد حمدي يحصد ذهبية بطولة العالم للسباحة باليابان

السباح أحمد حمدي
السباح أحمد حمدي

أحرز السبّاح المصري أحمد حمدي الميدالية الذهبية في بطولة العالم للمساترز المقامة حاليًا في اليابان.

وشارك حمدي في سباق 400 متر متنوع في الفئة السنية من 30 - 34 عامًا، محطّمًا الرقم القياسي المصري ومحرزًا المركز الأول والميدالية الذهبية.

وحقق أحمد حمدي زمنًا قدره 4:43,57 في سباق 400 متر متنوع، محطمًا الرقم المصري السابق للفئة السنية من 30 إلى 34 عام.

وشهدت المشاركة المصرية في بطولة العالم للماسترز باليابان تحقيق العديد من الميداليات والمراكز المتقدمة، حيث أحرز عمر عيد ذهبية سباق 100 متر حرة وشانتيل ناصر ذهبية منافسات 100 متر صدر، ونبيل إبراهيم المركز الرابع في سباق 50 متر فراشة، وأحمد صلاح ندى المركز السابع في سباق 100 متر صدر.

أكد السباح المصري أحمد حمدي أن الميدالية الذهبية في بطولة العالم للمساترز المقامة حاليا في اليابان مهمة جدًا، وجاءت بعد تعب واستعدادات كبيرة وان شاء الله هدفي الاستمرار في المنافسة وحصد الميداليات خلال البطولات الدولية والعالمية المقبلة بعون الله.

أحمد حمدي الميدالية الذهبية في بطولة العالم للمساترز السباح المصري أحمد حمدي الميدالية الذهبية بطولة العالم للمساترز حاليا في اليابان

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