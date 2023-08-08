عنف العصابات يجبر السفارة الأمريكية فى هايتى على إغلاق أبوابها

أغلقت السفارة الأمريكية في هايتي، اليوم الثلاثاء، أبوابها بسبب إطلاق نار في مكان قريب منها، بعد شهور من العنف المستمر على أيدي العصابات، مما دفع الآلاف من المواطنين في هايتي إلى النزول إلى الشوارع لمطالبة الأمن بالتحرك للقضاء على العصابات.

وقالت السفارة في بيان نُشر على موقعها على الإنترنت وقنوات التواصل الاجتماعي: "السفارة مغلقة اليوم.. جميع الموظفين مقيدون في مجمعات السفارة حتى إشعار آخر بسبب إطلاق النار في محيط السفارة"، مضيفًا أن بعض الطرق المؤدية إلى السفارة يمكن أن "تتأثر بسبب استمرار إطلاق النار المكثف".

وحذر بيان السفارة، الرعايا الأمريكيين في بورت أو برنس من تجنب المنطقة المحيطة بالمجمع الدبلوماسي بشكل كامل، ولا سيما في ظل انتشار مظاهرات تجمعات كبرى للمواطنين، بحسب شبكة cbs نيوز.

وأغلقت السفارة بعد يوم واحد من تنظيم عدة آلاف من الأشخاص الملثمين مسيرة عبر العاصمة الهايتية للمطالبة بالحماية من العصابات العنيفة التي نهبت الأحياء في جميع أنحاء العاصمة وخارجها منذ شهور، حسبما أفاد التقرير الأمريكي.

وتابع التقرير: "لقد تعطلت الحياة اليومية للهايتيين بسبب عنف العصابات المتواصل الذي أدى إلى تفاقم الفقر في جميع أنحاء البلاد في انتظار قرار من مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة بشأن نشر محتمل لقوة مسلحة دولية".