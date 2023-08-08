المدرسة الأسقفية في منوف تستقبل مُمثلي الإدارة التعليمية

استضافت المدرسة الأسقفية بمنوف التابعة للكنيسة الأسقفية الأنجليكانية بعض من ممثلي إدارة منوف التعليمية لتفقد الملحق اللغات الجديد بالمدرسة والذي سيتم تفعيله بالتزامن مع الفصل الدراسي القادم2023، بحضور مجدي أبو السعد مدير المدرسة الأسقفية بمنوف، وتحت إشراف باسم خميس مدير إدارة منوف التعليمية.

تضمنت الزيارة عرض لقسم اللغات الجديد والذي يتكون من؛ معمل الحاسب الآلي والعلوم وفصلي رياض الأطفال تحت سن الخمس سنوات، بالإضافة لرياض الأطفال للمرحلة الأولى و الثانية وفصول المرحلة الابتدائية بداية من الصف الأول وحتى الصف السادس.

حضر الزيارة مها محمد سامي والمهندسة شيماء خال حمزة والمهندس محمد عبدالمرضي والدكتورة مها ماهر الكوع وهويدا شرويد ورجب يوسف ورضا خليل وشيماء الخولي وفاطمة إسماعيل و هاني صابر زيدان وإيهاب محمد نابليون ومحمدي عبده ابو السعود.

جدير بالذكر أن المدرسة الأسقفية تأسست قبل 135 عاما إذ كان للكنيسة الأسقفية هدف واضح للخدمة من خلال مؤسساتها في مصر، عن طريق الإهتمام بالجانب الروحي والديني للإنسان عبر تغطية الاحتياجات التعليمية والصحية والاجتماعية ومن ثم تعتبر المدرسة الأسقفية بمنوف رابط عملي يصل الكنيسة بالمجتمع ولا يعزلها عن حركة البناء في مصر.