محافظ مطروح: 200 ألف مستفيد تلقى خدمات «100 يوم صحة»

تابع اللواء خالد شعيب، محافظ مطروح، نتائج المبادرة الرئاسية “100 يوم صحة” والتى تقدم خدماتها لليوم الـ 44 على التوالى، حيث انطلقت منذ 25 يونيو الماضي، من خلال أكثر من 50 منفذ من منافذ تقديم الخدمات الطبية ما بين ثابت ومتحرك موزعة على جميع مراكز ومدن المحافظة.

وقال الدكتور مبروك سالم، وكيل وزارة الصحة بمطروح، إن الحملة قدمت 200 ألف خدمة طبية على مدار الـ 44 يوم.

وأشار “سالم” إلى أن الخدمات المقدمة شملت 25 ألف خدمة من خلال مبادرات الصحة العامة تأتى فى صدارة المقدمة من مبادرة الكشف المبكر عن الامراض المزمنة والإعتلال الكلوى بعدد 5836 خدمة، خدمات تنظيم الأسرة بإجمالي يتعدى الـ 17000 الف خدمة موزعة ما بين منتفعات من المنافذ الثابتة والمتحركة بإجمالي ( 8084) وعدد المنتفعات من الزيارات المنزلية بيتعدى (8800) زيارة منزلية، إجمالى المنتفعين من خدمات التثقيف الصحى والتوعية (110315) الف منتفع، وعدد المنتفعين من خدمات القوافل العلاجية (14834) الف منتفع، وعدد المنتفعين من خدمات الشئون الوقائية يتعدى الـ 40000 الف خدمة".

ويهيب محافظ مطروح المواطنين بالتوجه إلى الوحدات والمنافذ الطبية سواء الثابتة والمتنقلة لتلقى الخدمات الصحية المقدمة خلال حملة 100 يوم صحة بالمجان وفى حالة وجود استفسارات او تساؤلات يرجى التواصل على الخط الساخن 15335.