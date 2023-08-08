الثلاثاء 08 أغسطس 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

تحقيقات ومتابعات

انتهاك خصوصية وسخرية.. كيف تفاعل المصريون مع "حوار_المندوب"؟ (تحليل بيانات)

أرشيفية
أرشيفية

استطاع منشور واحد على وسائل التواصل الاجتماعي وتحديدًا "فيسبوك" أن يثير ضجة مؤخرًا بين العديد من رواد مواقع التواصل، وأن يصبح في لحظات حديثًا للساعة، وهو المنشور الذي عبر عنه به "#حوار_المندوب".

بدأت القصة عندما قامت إحدى السيدات التي يتابعها عدد كثير من رواد مواقع التواصل بنشر "بوست" يتضمن توجيه عبارات الشكر إلى أحد مندوبي المبيعات، وهي تروي تفاصيل استلامها أحد المنتجات من خدمة البيع عن طريق الإنترنت.

أوضحت أن المندوب قد كشف عن القطعة التي اشترتها، والتي وصفتها بأنها قطعة ملابس يمكن أن يتم ارتدائها داخل المنزل أو خارجه، وقد رفض هذا المندوب توصيلها إليها معللًا ذلك بأنها قطعة ملابس غير شرعية، وهو يرفض تسليم أي شيء غير شرعي.

قالت السيدة في منشورها: "بصراحة اندهشت جدا من تصرف المندوب وحرصه على عدم الوقوع في أي مخالفة واتقائه لله سبحانه وتعالى في شغله، رغم إن أي مندوب أسهل كلمة عنده يقول أنا مجرد مندوب بيوصل الأوردر مليش دعوة بالأوردر نفسه".

فور تداول تلك الكلمات من خلال ذلك المنشور انهالت ردود الأفعال بين الساخرة من الأمر بكامله، وبين أخرى معيبة لتصرف السيدة باستحسانها سلوك المندوب معتبرين سلوكه ليس إلا مجرد تدخلًا في الخصوصية.

ومع كثرة التعليقات حتى تحول ذلك المنشور إلى تريند استمر حتى اللحظة التي كتبت فيها تلك السطور.

"الدستور" وباستخدام أداة جوجل تريند تكشف كيف تفاعل المصريون مع هذه القصة القصيرة.

75 من عمليات البحث حول المنشور سجلت في الساعة التاسعة صباحًا، وفي الساعة  بلغ أوج التفاعل مع المنشور اليوم 8/8 في الرابعة عصرًا بمعدل 100 عملية بحث في الدقيقة.

سجلت محافظة الجيزة المركز الثاني في الاهتمام بمعدل 98 عملية بحث، بينما جاءت محافظة القليوبية في المركز الثالث في معدل الاهتمام بـ 87 عملية بحث، كما حقق "تريند المندوب" ارتفاعًا هائلًا.

حوار المندوب ملابس غير شرعية المندوب ترند الأوردر

الأكثر قراءة

تعيين ريهام السهلى رئيسًا لشبكة دى إم سى

ننشر صور الشاب المقتول على يد جاره في منطقة دار السلام

تامر أمين يفجر مفاجأة عن فيديو عامل النظافة المحتفل بتخرج ابنته

«المتحدة للخدمات الإعلامية»: محمود مسلم رئيسًا لقطاع الصحف والمواقع

انتهاك خصوصية وسخرية.. كيف تفاعل المصريون مع "حوار_المندوب"؟ (تحليل بيانات)

وزير النقل: تكليف من الرئيس السيسى بإنشاء جراج متعدد الطوابق لاستيعاب السيارات

ﻣﻘﺎﻻﺕ

وائل لطفي

شروط النهضة الصعبة

أشرف عبدالشافي

مسرحنا.. أم مسرحهم؟!

إبراهيم داود

مارادونا وموسم الانتقالات

ماجد حبته

سيارة كهربائية مصرية

بسنت حسن

نيران سكوت

منى رجب

كيف تحوّل «حقل الألغام» إلى «دُرّة الساحل الشمالى»؟

عبدالوهاب داود

عبدالحفيظ طايل والأيام التى لن تعود

ماجد حبته

.. والمملكة الأردنية

صور

حصاد التين الشوكي

الفرحة فرحتين.. أول جلسة تصوير لعروسين فى ممشى العلمين الجديدة (صور)

مزاد السمك فى البرلس بكفرالشيخ (صور)

محطة تل أبيب

المزيد

الخارجية الفلسطينية: رفض نتنياهو المتكرر لفلسطين يكشف حقيقة ما يريده من التطبيع

بين العملية فى تل أبيب وعنف المستوطنين فى برقة.. ما الدلالات؟

مستوطنون يقتحمون المسجد الأقصى بحماية شرطة الاحتلال