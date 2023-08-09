هل يمكن استخدام مضاد التعرق على الوجه؟.. خبيرة تجميل تُجيب

نقل تقرير لـ"الجارديان" نصائح خبيرة التجميل أنيتا بهاجوانداس، حول إمكانية استخدام مضادات التعرق المخصصة لمناطق أسفل الإبطين على الوجه المتعرق.

استخدام مضادات التعرق على الوجه



استخدام مضاد التعرق للحفاظ على الشفاة والجبين خالية من العرق:

وروت خبيرة التجميل، موقفًا تعرضت له، جعلها تحاول البحث وراء صحة هذه المعلومة، فقالت: “قدم لي راكب حسن النية منديلًا لمسح وجهي المنقوع بالعرق، لذلك، كشخص متعرق، كنت أشعر بالفضول لتجربة هذه الطريقة التي قالت لها أحد المدونات أنها تحبط تعرق الوجه المخيف”.

وتابعت أنها تستخدم مضادات التعرق على أي مناطق من وجهها معرضة للتعرق في الطقس الحار من أجل الحفاظ على مكياجها، ونصحت باستخدام منتج "شمعي" (مثل عصا كريم مضاد للعرق)، بدلاً من “رول أون”، وإبقائها منفصلة عن تلك التي تستخدمها في مناطق أخرى من جسمها، في حركة ذكية للحفاظ على النظافة الشخصية.



وأضافت: "ما عليك سوى وضع المنتج -بغض النظر عن ماركته- في المكان الذي تتعرق فيه - وبالنسبة لـ"بهاجوانداس"، كانت تلك المناطق هي الشفة العليا والجبهة، ثم قم بوضع مستحضرات العناية بالبشرة والماكياج فوقها".



هل نجحت التجربة؟



وقالت “بهاجوانداس”: “لاحظت اختلافًا في وضع وجهها المتعرق”، وأضافت: "أشعر بالتردد في استخدامه كثيرًا؛ من الطبيعي أن نتعرق وسواء كان الطقس حارًا أو بسبب القلق حتى، ولا ينبغي أن يكون سببًا للإحراج.

وأشارت إلى أن وسائل التواصل الاجتماعي تريدنا أن نفرط في تحسين أجسادنا وتعقيمها.



واختتمت: “إذا كان وجهك المتعرق يسبب لك الحزن، فسأقول إن الأمر يستحق المحاولة بالتأكيد، خاصة قبل حدث كبير أو حفل، لكن اختر مضادًا للتعرق غير معطر نسبيًا. وعلى الرغم من أنه آمن للبشرة ، إلا أنه غير مصمم للاستخدام على الوجه، لذلك هناك احتمال أن يؤثر على البشرة الحساسة”.