بالأسماء.. ترقية وتعيين 85 عضوًا بهيئة تدريس جامعة طنطا

وافق مجلس جامعة طنطا، برئاسة الدكتور محمود زكي، فى جلسته الأخيرة المنعقدة بالجامعة، على ترقية 22 عضوًا بهيئة التدريس وتعيين 63 مدرسًا، ومنح 681، درجة دبلوم، و231 درجة ماجستير، و87 درجة الدكتوراه.

وتضمن القرار منح اللقب العلمى لوظيفة أستاذ، لكل من أماني محمد نبيه، غادة نبيل محمود، أميرة عدلى كساب، أحمد إسماعيل توفيق بكلية الطب، ياسر محمد اللمعى بكلية الحقوق، هالة أحمد السايس بكلية التمريض.

والتعيين فى وظيفة أستاذ مساعد لكل من حازم محمد عبد الخالق، عمرو أحمد عبد الرحمن، وسام مصطفى عيسوى، رءوف أحمد عبد الرءوف، دينا محمد عبد العليم، ريم عادل الخولى، سارة يوسف مكسويل بكلية الطب، أحمد أحمد نصير بكلية العلوم، سوسن فوزى عساف، هبة محمد سرور بكلية التجارة، السيد عيد غنيم، دينا أحمد مرتضى بكلية الزراعة، مروة محمد أبوشامية، على مبارك عبد الجليل، محمود محمد عبد الرحيم، إبراهيم حمدى يحيى بكلية التربية الرياضية.

كما شمل قرار التعيين فى وظيفة مدرس لكل من محمود حسن الشهاوى، إيمان عبد المنعم الشناوى، بسمة زكريا الخطيب، ياسمين محمد عبد المطلب، لينة عبد الحميد عبد الحميد بكلية الصيدلة، وائل علاء شوقى، نبيل محمود لاشين، أحمد فكرى أبو العز، ريهام عبدالمجيد عبدالسميع، هدير مجدى كمال، بسمة السعيد المرشدى، دعاء أحمد إمام، محمد على محمود، آلاء سعيد أنور، دينا أحمد سامى، بسمة محمد عبد العزيز، محمود محمد مطاوع، ريهام سلمى أبو المجد، محمد صلاح إسماعيل، إيمان عبد الهادى فتحى، سلمى محمد الشقفى، أحمد جمال إسماعيل، محمود مصطفى أبو العطا، ابتسام على شادى، علياء ممدوح عبد العزيز، دينا حمدى محمد، هند عبد السلام عبد السميع، أحمد مصطفى الجوهرى، شيماء صبحى قاسم، شيماء محمد إبراهيم، أميرة أحمد مصطفى، أسماء سمير يوسف، هبة ممدوح إبراهيم، هبة محمد عزت، فاطمة عبد السلام عبد الله، هند عصام إبراهيم، أميرة عبد الغنى خضر، بسنت محمود عبد العزيز، شيرين حسان عبد الله، إسراء حسن عبد الوهاب، وأحمد عاصم أبو زيد، محمد سعيد الشرقاوى، مى كمال عبد الله، نهى أسامة المبيض بكلية الطب، شاهندا رشاد الأعصر، أحمد حماد عبد الفتاح بكلية العلوم، محمد إبراهيم موسى بكلية التجارة، أحمد رفعت عطا بكلية الهندسة.

كما شمل: سالى عبد المنجى مصطفى، علياء وحيد الصعيدى، رانيا جمال الجندى بكلية التمريض، غادة عبد المحسن حسن، شريف محمود عبد المقصود، محمد محمود الشيخ، صبرى عباس السيد، شيماء على كامل، السيد الشحات أسماعيل، دينا طلعت يوسف، مروة محمود جلال، سهام أحمد داود، شرين بدرى أحمد، علا السيد الطوخى، أميرة محمد صبرى بكلية الفنون التطبيقية.