الثلاثاء 08 أغسطس 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

رياضة

مدرب الإسماعيلى ينتظر عودة النقاز وياو أنور للانتظام في التدريبات اليومية

الاسماعيلى
الاسماعيلى

يترقب الجهاز الفني لفريق الكرة بالنادى الإٍسماعيلي، عودة التونسي حمدي النقاز والغاني ياو أنور الجمعة المقبل للانتظام في التدريبات اليومية للدراويش استعدادًا لانطلاق الموسم الجديد

ووضع إيهاب جلال المدير الفني الجديد للإسماعيلي وحمد إبراهيم المدرب العام وأحمد حسام المدرب وأحمد سامح مخطط الأحمال ومصطفى كمال مدرب حراس المرمى، برنامجًا للاستعداد للموسم المقبل حيث يؤدي اللاعبين مرانهم بشكل يومى وفقا للبرنامج الموضوع .

ويخوض اللاعبون المران المسائي اليوم الثلاثاء بمشاركة كلا من محمد فوزي  وكمال السيد وعبد الله جمال  لحراسة المرمى ومحمد هاشم ومحمد عمار  وعماد حمدي ومحمد نصر ومحمد عبد السميع وعصام صبحي ومحمود الشبراوي وإياد العسقلاني وعمر الساعي وعبد الرحمن مجدي وأحمد محسن  ومحمد مخلوف ومحمد حسن وحازم مرسي  ومصطفى فارس وباسم مرسي ومحمد بيومي وأبو بكر حمزة الجمل ومحمد وجدي وعبد الله السعيد وعبد الله محمد ومروان حمدي وأحمد عبد الوهاب ومحمد إيهاب وبشار أشرف وأحمد عبد السميع وعمرو سعيد ومحمود ياسين

وشهد تدريب الإسماعيلي أمس غياب باهر المحمدي والتونسي حمدي النقاز ومحمد دسوقي وكريم عرفات وصالح جمعة والغاني ياو أنور لأسباب مختلفة.

يذكر أن لاعبي الإسماعيلي العائدين من الإعارة الخارجية الحارس كمال السيد "الجونة" وحازم مرسي "المحلة" وباسم مرسي "البنك الأهلي" انتظموا في التدريبات مع باقي زملائهم القدامي.

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