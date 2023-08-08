الثلاثاء 08 أغسطس 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

حوادث

"عايز فلوس عشان المخدرات".. أقوال ضحية الاعتداء الوحشي من شقيقها بالمعصرة

جريدة الدستور

استمعت نيابة حلوان الجزئية، برئاسة المستشار أحمد صبح، اليوم الثلاثاء، لأقوال سيدة تعدى عليها شقيقها بالضرب لعدم إنفاقها عليه بمنطقة المعصرة.
 

أقوال الضحية أمام النيابة

وقالت السيدة، إنها تعمل موظفة وتعيش مع والدها المريض حيث إنه يعاني من مرض مزمن وكان عامل لا يملك معاش، فهي مضطرة للإنفاق عليه، ووضعها المادي صعب ومع كل هذا أصبحت تتعرض للمضايقات يوميًا من شقيقها مدمن المخدرات.

وتابعت السيدة، أن يوم الواقعة تعدى عليها شقيقها بالضرب بوحشية مما تسبب في إصابتها بجروج متفرقة بالجسم، وفر هاربًا قائلة: «مش كفاية مبيسألشي على أبوه كمان مش سايبنا في حالنا».

 

تفاصيل بلاغ قسم المعصرة
كانت البداية عندما ورد بلاغا إلى قسم شرطة المعصرة، من سهام جاد، 36 سنة موظفة، تفيد تعرضها لاعتداء على يد شقيقها «أحمد»؛ لرفضها إعطائه أموال لشراء مخدرات.


حرر محضر بالواقعة، وإخطار النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.

نيابة حلوان الجزئية سيدة منطقة المعصرة موظفة مرض مزمن

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