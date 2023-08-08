الثلاثاء 08 أغسطس 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

وكيل "صحة أسيوط" يفاجئ وحدة القسطرة بمستشفى أسيوط لمتابعة تقديم الخدمة الطبية (صور)

جانب من الجولة
جانب من الجولة

أجرى الدكتور محمد زين الدين حافظ وكيل وزارة الصحة والسكان بأسيوط، جولة مرورية مفاجئة بوحدة القسطرة بمستشفى أسيوط العام الشاملة، وتابع انتظام تقديم الخدمة الطبية بوحدة القسطرة القلبية، حيث تابع تواجد الفرق الطبية وتوافر المستلزمات والأدوية.

 

كما تفقد «زين» المرضى بالعناية المركزة بوحدة القلب، وقام باستطلاع آراء المرضى حول مستوى الخدمة، وقد أبدى المرضى رضاؤهم عن الخدمة المقدمة.

 

تأتي زيارة وكيل وزارة الصحة بأسيوط، في إطار سلسلة جولاته الميدانية في جميع منافذ تقديم الخدمات الصحية لمتابعة انتظام سير العمل بالقطاع الصحي والاطمئنان على جودة بيئة العمل والتأكد من توافر كافة الفرق الطبية من جميع التخصصات والعمل على تذليل أي عقبات أو تحديات قد تعيق العمل بالمنظومة الصحية.

 

وفي سياق متصل، فقد أوضح وكيل وزارة الصحة بالمحافظة، أن الوحدة أجرت العديد من التدخلات وتركيب دعامات قلبية، وذلك ضمن جهود الوحدة في تنفيذ مبادرة الرئيس عبد الفتاح السيسي للقضاء على قوائم الانتظار وكذلك حملة 100 يوم صحة مثمناً الجهود المبذولة من فريق عمل وحدة قسطرة القلب.

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100 يوم صحة آراء المرضى الجهود المبذولة الخدمات الصحية الدكتور محمد زين الدين حافظ الرعاية الحرجة والعاجلة الصحة والسكان العناية المركزة القسطرة القلبية المحافظات المجاورة

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