"الهجرة غير الشرعية وخطورتها على الأسرة والمجتمع".. ندوة للوحدة المحلية بـ"منبال" بالمنيا

نظمت الوحدة المحلية لمركز ومدينة مطاي شمال محافظة المنيا، بالتعاون مع إدارة المرأة ووحدة السكان، ندوة تثقيفية لتوعية أهالي قرية منبال وشبابها بأهمية قضية الهجرة غير الشرعية وخطورتها على الأسرة والمجتمع سواء المحلي أو الدولي، وذلك بالوحدة المحلية لمجلس قروي منبال.

بدأت الندوة بتقديم الترحيب للحضور والتعريف بخطورة قضية الهجرة غير الشرعية وتأثيرها على الأسرة المصرية والدولة وأهمية تكاتف الجهود لمواجهتها والحد منها، ولتوعية الشباب بجريمة الهجرة غير الشرعية.

وأوضح المحاسب هشام فايز رئيس مركز ومدينة مطاي، أن الدولة تتيح وتدعم فرص العمل للشباب، فضلا عن الاهتمام الكبير الذي توليه الدولة للتعليم سواء الفني أو العام وتنمية المهارات والطاقات لدى الشباب من الجنسين، تزامنا مع المبادرة الرئاسية لتنمية الريف المصري ”حياة كريمة”، والذي يهدف في المقام الأول إلى بناء وتنمية الإنسان.

وأكد رئيس المركز والمدينة، أن هذه الندوات تأتي تنفيذا لتوجيهات وتكليفات اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا، بتكثيف اللقاءات والندوات التوعوية لتعريف المواطنين وأهالي القرى بالقضايا الهامة ومنها قضية الهجرة غير الشرعية والأسباب والمخاطر التي تأتي من وراء هاوتعود بالسلب والأضرار الكثيرة على المقدمين على مثل هذا الأمر الخطير.

وأشار إلى أن الوحدة المحلية لمركز ومدينة مطاي تقدم كافة سبل الدعم والمساعدة لعقد مثل هذه الندوات التوعوية والتثقيفية خاصة بالقرى وذلك لأنها تساعد في نشر ورفع الوعي لدي الأهالي بالأحداث والقضايا التي تحدث، مشيرا إلى أن مركز مطاي يشهد حاليا العديد من الندوات والأنشطة والفعاليات ومنها أنشطة وفعاليات المكتبة المتنقلة التابعة لمكتبة مصر العامة بمحافظة المنيا والتي نظمت فعاليات وانشطة بالمركز والقرى التابعة لها منذ الأمس.

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