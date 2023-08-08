الثلاثاء 08 أغسطس 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

حوادث

"بسبب مرات عمه".. أب يُعري ابنه ويعذبه حتى الموت في أوسيم

الامن
الامن

«خذ فلوس مرات عمه ولعب بيها بلاستيشن».. جريمة مأساوية عاشها طفل لا يتجاوز عمره الحادية عشر عامًا، عندما خانه تصرفه عندما أعطته زوجة عمه مبلغ مالي لشراء شيء فسرقه للعب فكان جزائه التعذيب والقتل من والده بمنطقة أوسيم.

جرده من ملابسه وقيده

القضية المأساوية كانت في تحقيقات النيابة التي حملت رقم 845 لسنة 2023 لسنة 2023 إداري أوسيم، وجاء به أن سائق توك توك، 30 سنة، يدعى «رمضان كريب»، تجرد من مشاعره الإنسانية ولم يتحكم في غضبه فبمجرد أن اشتكت زوجة أخيه من تصرفات نجله، قيد الطفل وجرده من ملابسه وعذبه حتى الموت.

وبسبب وفاة الطفل لم يكن أمام المتهم وشقيقه سوى إبلاغ الأجهزة الامنية حيث ذهب رضوان كريب غريب إبراهيم، 32 سنة، موظف، وأبلغ عن وفاة نجل شقيقه يوسف رمضان، 11 سنة طالب بالصف الخامس الابتدائي.

وتبين أن المتهم 30 سنة، سائق توك توك، وجرد نجله من ملابسه وتعدى عليه بالضرب بسبب أخذه أموال من زوجة عمه واللعب بها في محل ألعاب الكترونية وتغيبه عن المنزل، وبمجرد عودته تعدى عليه بالضرب حتى فارق الحياة.

وانتقلت الأجهزة الأمنية لفحص البلاغ، وتم التحفظ على جثة الطفل عارية ومليئة بالإصابات والكدمات، وتم اقتياد المتهم، وعرضه على النيابة التي قررت حبسه على ذمة التحقيقات.

بلاستيشن فسرق منطقة أوسيم مبلغ مالي

الأكثر قراءة

هبوط حاد بالدورة الدموية.. والنيابة تستمع لأقوال محتجزين فى وفاة مسجون بقسم دار السلام

ضبط قائد "ميكروباص" أوقف حركة المرور فى منطقة التجمع

جهاز حدائق أكتوبر يعلن خبرا سارا لسكان المدينة

"الأرصاد" تعلن حالة الطقس خلال الأسبوع الجاري

ارتفاع حالات الغرق.. إنقاذ شخصين وغرق 2 آخرين بالساحل الشمالي

"بسبب مرات عمه".. أب يُعري ابنه ويعذبه حتى الموت في أوسيم

ﻣﻘﺎﻻﺕ

بسنت حسن

نيران سكوت

منى رجب

كيف تحوّل «حقل الألغام» إلى «دُرّة الساحل الشمالى»؟

عبدالوهاب داود

عبدالحفيظ طايل والأيام التى لن تعود

ماجد حبته

.. والمملكة الأردنية

د.كريمة الحفناوى

قانون موحد لمناهضة العنف

محمود خليل

واهب الحياة

رشا عبدالمنعم

تكريم صلاح عبدالله.. شاهد على أثر باقٍ

محمد العسيري

ابنى لفوق.. امشى لقدام

صور

حصاد التين الشوكي

الفرحة فرحتين.. أول جلسة تصوير لعروسين فى ممشى العلمين الجديدة (صور)

مزاد السمك فى البرلس بكفرالشيخ (صور)

محطة تل أبيب

المزيد

الخارجية الفلسطينية: رفض نتنياهو المتكرر لفلسطين يكشف حقيقة ما يريده من التطبيع

بين العملية فى تل أبيب وعنف المستوطنين فى برقة.. ما الدلالات؟

مستوطنون يقتحمون المسجد الأقصى بحماية شرطة الاحتلال