"بسبب مرات عمه".. أب يُعري ابنه ويعذبه حتى الموت في أوسيم

«خذ فلوس مرات عمه ولعب بيها بلاستيشن».. جريمة مأساوية عاشها طفل لا يتجاوز عمره الحادية عشر عامًا، عندما خانه تصرفه عندما أعطته زوجة عمه مبلغ مالي لشراء شيء فسرقه للعب فكان جزائه التعذيب والقتل من والده بمنطقة أوسيم.

جرده من ملابسه وقيده

القضية المأساوية كانت في تحقيقات النيابة التي حملت رقم 845 لسنة 2023 لسنة 2023 إداري أوسيم، وجاء به أن سائق توك توك، 30 سنة، يدعى «رمضان كريب»، تجرد من مشاعره الإنسانية ولم يتحكم في غضبه فبمجرد أن اشتكت زوجة أخيه من تصرفات نجله، قيد الطفل وجرده من ملابسه وعذبه حتى الموت.

وبسبب وفاة الطفل لم يكن أمام المتهم وشقيقه سوى إبلاغ الأجهزة الامنية حيث ذهب رضوان كريب غريب إبراهيم، 32 سنة، موظف، وأبلغ عن وفاة نجل شقيقه يوسف رمضان، 11 سنة طالب بالصف الخامس الابتدائي.

وتبين أن المتهم 30 سنة، سائق توك توك، وجرد نجله من ملابسه وتعدى عليه بالضرب بسبب أخذه أموال من زوجة عمه واللعب بها في محل ألعاب الكترونية وتغيبه عن المنزل، وبمجرد عودته تعدى عليه بالضرب حتى فارق الحياة.

وانتقلت الأجهزة الأمنية لفحص البلاغ، وتم التحفظ على جثة الطفل عارية ومليئة بالإصابات والكدمات، وتم اقتياد المتهم، وعرضه على النيابة التي قررت حبسه على ذمة التحقيقات.