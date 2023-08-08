حبس ديلر ديليفري في التجمع

قررت نيابة القاهرة الجديدة اليوم الثلاثاء حبس سائق أربعة أيام على ذمة التحقيقات لحيازته كمية من المواد المخدرة داخل سيارة بمنطقة التجمع.

كما طالبت النيابة بسرعة إرسال التحريات الأمنية الخاصة بالواقعة والمتهم وإرسال عينة من المواد المخدرة المضبوطة للمعمل الكيماوي لفحصها وإرسال تقرير مفصل عنها.

البداية عندما تمكنت الأجهزة الأمنية بقسم شرطة التجمع من ضبط سائق يستقل سيارة يعمل عليها وبحوزته كمية من المواد المخدرة وزنت 400 جرام من مخدر الاستروكس و290 جرام من مخدر الحشيش وتم اقتياده لقسم الشرطة وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة وتولت النيابة التحقيق.