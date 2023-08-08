بعد افتتاح مسجد السيدة نفيسة بحضور الرئيس.. خطة تطوير مسار آل البيت

افتتح الرئيس عبدالفتاح السيسي، صباح اليوم، مسجد السيدة نفيسة جنوب محافظة القاهرة بحضور السلطان مفضل سيف الدين، سلطان طائفة البهرة، ولفيف من المسئولين.

وقال اللواء خالد عبدالعال، محافظ القاهرة، إن محافظة القاهرة تشهد أكبر عملية تطوير منذ إنشائها لمنطقة "رحاب آل البيت"، وتجديد شباب وجه القاهرة الحضاري والتاريخي، وتحظى تلك المواقع باهتمام بالغ من القيادة السياسية.

وتعمل أجهزة محافظة القاهرة والجهات المعاونة لها في أعمال تطوير القاهرة التاريخية من سور مجرى العيون والفسطاط والسيدة عائشة والسيدة نفيسة ومصر القديمة والحسين والسيدة زينب وشارع الأشراف، ضمن خطة وضعتها الدولة المصرية لاستعادة المظهر الحضاري والقيمة التاريخية لتلك المواقع.

- خطة تطوير مسار آل البيت

امتدت خطة تطوير مسارات مزارات "آل البيت" من مسجد السيدة عائشة، إلى مسجد السيدة نفيسة، أي من مسجد حفيدة الحسين، إلى مسجد حفيدة الحسن، وحتى مسجد السيدة زينب مارًا بعدد من المساجد والأضرحة ومزارات تاريخية، التي تعد إرثًا حضاريًا مميزًا، وجهت الدولة كل جهودها لإحيائه والحفاظ عليه.

واستهدف المشروع فتح الساحات الرابطة بين مساجد آل البيت، ورصف الأرضيات بالبازلت، وتطوير ورفع كفاءة الإنارة وترميم ودهان واجهات العقارات، ورفع كفاءة وتطوير الشوارع الرئيسة، ومد خطوط الصرف الصحى.

- شكل التطوير

يتم تطوير مسارات مساجد آل البيت من خلال تقديم صورة طبق الأصل كمحاكاة لعصر القاهرة الفاطمية بكافة تفاصيله، واستحضار الصورة الذهنية لجميع عناصره، تماشيًا مع الطابع التاريخي الأثري لهذا العصر، وبمواصفات عالمية وأنظمة حديثة، ومن خلال تقديم الدعم الإداري والفني وبجودة مستدامة، تليق بمكانة المزارات، كما تشمل أعمال التطوير ترميمًا للمآذن والمساجد الواقعة في محيط قلعة صلاح الدين ضمن أعمال التطوير.

وشملت أعمال التطوير رفع كفاءة المنطقة المحيطة بمسجد السيدة نفيسة، بالإضافة إلى تطوير مسار شارع الأشراف البادئ من السيدة زينب حتى مسجد السيدة نفيسة.

- مسار آل البيت

ويربط مسار آل البيت بين مساجد السيدة زينب والسيدة نفيسة والسيدة عائشة، مرورًا بباقي مزارات آل البيت بشارع الخليفة، وصولًا بمسجد ابن طولون، ومتحف جاير اندرسون، مرورا بقبة شجرة الدر، كما يشمل مسجد السيدة رقية، وضريح محمد أنور

- أهداف التطوير

يهدف مخطط التطوير تحويل منطقة مسار البيت إلى متحف مفتوح يعيد للمنطقة عمقها التاريخي، كما يهدف المخطط إلى إعادة القيمة التاريخية للمنطقة بمراعاة النسيج العمراني للمنطقة وإعدادها كمزار إسلامي مفتوح.