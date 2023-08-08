تقرير: الأزمة الروسية الأوكرانية أثرت على أسعار المواد الغذائية والطاقة فى العالم

أكد تقرير صادر عن البنك الإفريقي للتنمية، أن الأزمة الروسية الأوكرانية تسببت في حدوث اضطرابات كبيرة في سلاسل التوريد العالمية، مما أثر على أسعار المواد الغذائية والطاقة على مستوى العالم وعبر القارة الإفريقية، ما أدى إلى ارتفاع أسعار الغذاء والطاقة وتآكل القوة الشرائية للأسرة وزيادة انتشار الفقر.

واوضح التقرير الذي حصل "الدستور" على نسخة منه، أن ارتفاع أسعار الطاقة والغذاء أدى إلى حدوث اضطرابات اجتماعية في أنحاء أفريقيا، لافتًا إلى أن الاضطرابات الاجتماعية التي شهدتها إفريقيا عام 2022 مرتبطة ارتباطًا مباشرًا بارتفاع أسعار المواد الغذائية والطاقة.

بحلول نهاية فبراير 2022، تم تسجيل 45 حادثًا متعلقًا بالأسعار، أي ما يقارب ثلاثة أضعاف ما شهده يناير 2022، وبين مارس و يوليو 2022، في ذروة الغزو الروسي لأوكرانيا واختلال أسعار السلع العالمية، كانت الاضطرابات الاجتماعية المرتبطة بالأسعار في ذروتها، بحيث كانت تحوم عند حوالي 1% من جميع أحداث الاضطرابات الاجتماعية المسجلة في أفريقيا.

وأشار البنك الإفريقي للتنمية إلى أنه على الرغم من أن الاضطرابات الاجتماعية المرتبطة بالأسعار قد زادت مؤقتًا في أكتوبر ونوفمبر 2022، إلا أنها لم تصل إلى متوسط المستويات خلال النصف الأول من العام 2022، بحيث استقرت الأسعار العالمية والمحلية واكتسبت السياسات التي أعلنت عنها معظم الحكومات الإفريقية استجابة لذلك خلال النصف الأول من العام 2022 بعض التأييد الشعبي.

ومع توقع زيادة التضخم المحلي في إفريقيا من 14.2% عام 2022 إلى 15.1% عام 2023، من المرجح أن تزداد أشكال الاضطرابات الاجتماعية على خلفية ارتفاع تكلفة المعيشة، وسيستوجب الحد من انتشار هذه الأحداث وضع سياسات عامة أسرع وأكثر فعالية تستجيب للتضخم المتزايد الذي أدى إلى تآكل الظروف المعيشية، وستبرز حاجة ماسة إلى شبكات أمان اجتماعي إضافية وغيرها من برامج الحماية الاجتماعية من أجل دعم الأسر الضعيفة، بما في ذلك تلك المتضررة من إصلاحات السياسات.