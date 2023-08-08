لمعت فى "سك على بناتك".. إجلال زكى تحتفل بعيد ميلادها الـ71 عامًا

تحتفل، اليوم، الفنانة إجلال زكي بعيد ميلادها الـ71 عامًا، ورغم ابتعادها عن الساحة الفنية، إلا أنها ما زالت قريبة لقلوب جماهيرها الذين لا ينسون دورها في مسرحية “سك على بناتك” بطولة الفنان الراحل فؤاد المهندس والفنانة سناء يونس وشريهان والفنان أحمد راتب.

رغم تألقها في مجال السينما والمسرح، إلا أن بداية الفنانة إجلال زكي كانت من خلال الإذاعة، حيث عملت على تقديم برامج الأطفال مع ماما سميحة لتعمل بعدها في مجال الإذاعة لتنتقل إلى الدخول لعالم السينما والمسرح، ليكون أول عمل فني لها في الدراما المصرية مسلسل “البوسطجي” الذي كان يضم مجموعة من ألمع نجوم الزمن الجميل وهم:" الفنان حمدي أحمد- الفنان الراحل عبدالله محمود- الفنانة القديرة سميرة صدقي".

أعمالها الفنية التي شاركت بها

لتبدأ بعدها الفنانة إجلال زكي في تقديم أبرز الأعمال الفنية السينمائية لتكتب اسمها بالذهب في تاريخ السينما المصرية:"حضرة الضابط أخي- الشيطان يستعد للرحيل- قضية الأستاذة عفت- ابتزاز- الفلوس والوحوش- ويبقى الحب- الطائرة المفقودة- الأشقياء- أشياء ضد القانون- موعد على العشاء- الفقراء أولادي- الفخ- لعنة الزمن- رجل بمعنى الكلمة- قاهر الظلام- التلاقي- ليل ورغبة- انتهى الحب".

أما عن الأعمال الدرامية التي شاركت بها:"اليتيم - الخروج من الدائرة - أهل الطريق- البوسطجي- طيور الصيف- هي والمستحيل- برج الأكابر- عائلة الأستاذ شلش"، ولم تقدم سوى مسرحية واحدة هيى “سك على بناتك” والتي قامت بدور ابنة فؤاد المهندس المثقفة وتريد الزواج من رجل يكبرها في السن، ويبدأ والدها في إقناعها أنه غير مناسب لها.