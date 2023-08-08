الغيطي يصدر قرارات بتكثف العمل للانتهاء من مشروع أرض المعارض

أجرى اليوم المهندس عبد الرؤوف الغيطي، رئيس جهاز مدينة القاهرة الجديدة، جولة تفقدية لمتابعة أعمال الطرق بمحور 24 الرابط بين التسعين الجنوبي والتسعين الشمالي بالامتداد الشرقي وكذلك أعمال المرافق بالتسعين الجنوبي، واستمرت الجولة على حي جاردينيا بالتجمع الثالث.

وتابع المهندس عبد الرؤوف الغيطي أعمال رفع الكفاءة وتطوير المنطقة، مشددًا على ضرورة الاهتمام بأعمال النظافة اليومية وبالأخص الأرصفة، وكذلك ضرورة الاهتمام بأعمال صيانة الطرق وترميم جميع أعمال الحفر التي تنتج عن أي أعمال، وبالأخص القطع العرضية التي تتسبب في ضرر مباشر للسيارات، وذلك تيسيرًا على قاطني المدينة.

وبدأ جولته التفقدية بالمرور برفقة نائب رئيس جهاز التجمع الثالث على مشروع سكن مصر المقام تنفيذه بمنطقة أرض المعارض، مؤكدًا ضرورة تكثيف العمل على مدار 24 ساعة، وذلك للانتهاء من أعمال اللاند سكيب وأعمال الطرق والزراعة وجميع الخدمات بالمشروع، مع ضرورة.

وأعلن المهندس عبد الرؤوف الغيطي أنه سيتم البدء في طرح أماكن الخدمات بالمنطقة لتوفير الخدمات وسبل الحياة لملاك الوحدات بسكن مصر أرض المعارض.

وتابع جولته بالمرور على مشروع دار مصر كمبوند الـ 70 عمارة بالأندلس، حيث تفقد بدء أعمال رفع كفاءة اللاندسكيب والمسطحات الخضراء والطرق بالمشروع.

وأصدر رئيس الجهاز، القاهرة الجديدة، إعادة توجيهات المهندسين التنفيذيين والشركات العاملة بالمشروع بضرورة الالتزام بإنجاز الأعمال في التوقيتات المحددة سلفًا والمتفق عليها توازيًا مع جودة الأعمال ومراعاة أصول الصناعة والاشتراطات والمواصفات الفنية.

واستمرت جولته التفقدية بالتجمع الثالث بالمرور على جميع مشروعات سكن مصر بالتجمع الثالث وذلك بصحبة نائب رئيس الجهاز للتجمع الثالث ومعاون رئيس الجهاز لقطاع النظافة وكذا مهندسي ومسئولي القطاعات التنفيذية بالتجمع الثالث ، مؤكدا بضرورة الاهتمام بأعمال النظافة وأعمال الزراعة وأعمال اللاند سكيب بجميع مشروعات الإسكان وتوفير اقصي درجات سبل الراحة لقاطني مشروعات سكن مصر ودار مصر بصفة خاصة وقاطني المدينة عمومًا مع التأكيد على أعمال إعادة الشيء لأصله بعد أي أعمال إصلاحات مرافق- كهرباء – غاز.