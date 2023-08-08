الثلاثاء 08 أغسطس 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

مصر

"التضامن الاجتماعى" بالمنيا: الكشف الطبى على 89 شخصًا بديرمواس

وزارة التضامن الاجتماعي
وزارة التضامن الاجتماعي

قال وكيل وزارة التضامن الاجتماعي بالمنيا، ياسر بخيت، إنه تم تقديم الدعم الطبي لـ89 شخصا بقريتي "سيسكو والشيخ حسن بمركز ديرمواس، وذلك ضمن القافلة الطبية التي نظمتها المديرية بالتعاون مع جمعية الأورمان بمستشفى المنيا الجامعى. 
وأضاف بخيت، في بيان، اليوم الثلاثاء، أن القافلة الطبية قدمت الدعم للأسر الأكثر احتياجًا والأولى بالرعاية بقريتي "سيسكو والشيخ حسن" لتخفيف العبء عليهم والمساهمة في تحقيق أهداف التنمية المستدامة في كل المجالات.
من جانبه، أوضح ممدوح شعبان، مدير عام جمعية الأورمان، أن القافلة قدمت مجموعة متنوعة من الخدمات الطبية والكشف الطبي بجميع التخصصات من صدر وعيون وأعصاب وعظام ومخ وأعصاب وسمعيات وجراحة عامة وأطفال وباطنة ومسالك، بالإضافة إلى العلاج والمتابعة وقياس النظارات الطبية وقياس الأجهزة التعويضية وتركيبها.

 

أهداف التنمية المستدامة التضامن الاجتماعي التنمية المستدامة الاولى بالرعاية المنيا الجامعي النظارات الطبية بالتعاون مع جمعية الأورمان

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