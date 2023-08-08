زوج "رانية" صاحبة منشور “مندوب الشحن”: "ضفرها بمليون واحدة من اللى اتريقوا عليها"

تصدرت قصة مندوب التوصيل ترندات السوشيال ميديا، حيث كتب محمد تمام زوج رانية سنوسي صاحبة منشور “الدليفري” «بوست« دفاعًا عن زوجته وعن مندوب الشحن.

وقال محمد تمام: "صورة أوردر كانت طالباه زوجتي من بنت على فيسبوك وواضح جدًا تفاصيل الأوردر لأنه جاي من مكان قريب فمش متقفل.. اللي حصل بقى زي ما حكت زوجتي الكريمة- اللي ضفرها أفضل مليون مرة من أي واحد أو واحدة اتريقوا وعلقوا تعليقات قذرة على البوست- إن المندوب شافه وشاف إنه مش لبس خروج شرعي بس ممكن ناس تخرج بيه عادي- وهم أحرار طبعًا- فطلب من اللي باعتاه تسأل لو هيتلبس برا البيت مش هيوصله ودا أمر نادر وغريب في الزمن دا عشان كده رانية نزلت بوست بالموقف لعله يكون سبب في باب رزق ليه ولحد هنا الأمر عادي”.

وأضاف زوج رانية سنوسي، صاحبة منشور مندوب التوصيل الشرعي: “مش عادي بقى إن المرضى عُبَّاد الشير واللايك واللي للأسف الشديد منهم بنات ما كانش فيه وقت عند أهلهم يربوهم شيّروا البوست وكتبوا كلام قذر وخدوا البوست في طريق تاني رغم إن الكلام واضح بس للأسف في قلوبهم مرض فزادهم الله مرضًا ولهم عذاب أليم بما كانوا يكذبون”.

وتابع: "البوست دا مش بصدد الدفاع عن زوجتي لأن مقامها معروف ومحفوظ ما فيش حد هيقرب منه ولا هيطوله وإنما لتوضيح الصورة الواضحة وحجة على كل واحد وواحدة قالوا في حقها كلمة مش كويسة.. وأخيرًا أفكركم بقول ربنا سبحانه: "إن الذين جاءوا بالإفك عُصبة منكم لا تحسبوه شرًّا لكم بل هو خير لكم لكل امرئ منهم ما اكتسب من الإثم والذي تولى كبره منهم له عذاب عظيم".