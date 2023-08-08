الثلاثاء 08 أغسطس 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

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اصطفت إلى جانب القوات الأمنية والعسكرية.. دور قبائل سيناء في الحرب ضد الإرهاب (فيديو)

اصطفت إلى جانب القوات
اصطفت إلى جانب القوات الأمنية والعسكرية

استهدفت منابر الجماعة الإرهابية في الخارج أرضنا الغالية في سيناء بعد دحر الإرهاب فيها بجهود القوات المسلحة ومشاركة اتحاد قبائل سيناء.

وفى هذا الصدد استعرضت فضائية “إكسترانيوز” دور قبائل سيناء في الحرب ضد الإرهاب:

_اصطفت إلى جانب القوات الأمنية والعسكرية فى التصدي للإرهاب. 

_اضطلعت بدو رئيس فى نجاح الضربات الأمنية للعناصر الإرهابية. 

_تقديم الدعم المعلوماتي واللوجيستى لقوات الأمن. 

_ساعدت خبراتهم الميدانية فى الكشف عن هوية العناص التكفيرية والفبض عليها. 

_المساعدة في الكشف عن الطرق التى تستخدمها العناصر الإرهابية فى الاختباء. 

ابراهيم العرجاني أبناء سيناء ارهابية الحرب ضد الإرهاب الجماعة الإرهابية القوات الأمنية والعسكرية

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