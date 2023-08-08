الثلاثاء 08 أغسطس 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

رئيس مدينة سيوة يناقش تطوير عدة مواقع ومسارات للشوارع الرئيسية والسياحية بالواحة

رئيس مدينة سيوة
رئيس مدينة سيوة

التقي محمد بكر يوسف رئيس مركز ومدينة سيوة ، مع المهندس عبدالرحمن طاهر ممثل مديرية الإسكان والمرافق، والمهندس أسامة محرم، والمهندس وائل الجمل ممثلي الشركة التي تنفذ أعمال التنسيق الحضاري بواحة سيوه، بحضور الشيخ عمر راجح ممثل مشايخ سيوه . 

وناقش اللقاء عدة مقترحات ورؤية تطوير عدد من المواقع ومسارات لعدد من الشوارع الرئيسية والسياحية بالواحة، والحفاظ على هويتها التراثية والحضارية بما تزخر به من مقومات سياحية وتنموية والحفاظ عليها بما يتفق مع مخططات الدولة لتنمية الواحة ويحافظ على تراثها وآثارها التاريخية. 

يأتي ذلك طبقا لتوجيهات رئاسة الجمهورية وتعليمات رئيس الوزراء بإعداد تصور كامل لإعادة تطوير مدينة سيوه، ووضعها علي الخريطة السياحية العالمية وفى إطار التنسيق المستمر بين محافظة مطروح  والجهاز القومي للتنسيق الحضاري لتطوير واحة سيوة.

الإسكان والمرافق أعمال التنسيق الجهاز القومي للتنسيق الحضاري رئيس مدينة سيوة مطروح سيوة

الأكثر قراءة

عروس البحيرة تفجّر مفاجأة بشأن اختلاق زوجها "واقعة العضو الذكري" (خاص)

مصدر بـ"الكهرباء" لـ"الدستور": انفراجة قريبة فى برنامج تخفيف الأحمال

أوسوريو يحسم قراره بشأن رحيل شيكابالا الموسم المقبل

الإسكان: ارتفاع تكلفة وحدات سكن لكل المصريين 4.. والوزارة تتحمل فارق السعر

ممرضة تفقأ عين مريضة بـ"سرنجة" في الفيوم

وزير الإنتاج الحربي يبحث تعزيز التعاون مع نائب رئيس الوزراء ووزير الدفاع في صربيا

ﻣﻘﺎﻻﺕ

بسنت حسن

نيران سكوت

منى رجب

كيف تحوّل «حقل الألغام» إلى «دُرّة الساحل الشمالى»؟

عبدالوهاب داود

عبدالحفيظ طايل والأيام التى لن تعود

ماجد حبته

.. والمملكة الأردنية

د.كريمة الحفناوى

قانون موحد لمناهضة العنف

محمود خليل

واهب الحياة

رشا عبدالمنعم

تكريم صلاح عبدالله.. شاهد على أثر باقٍ

محمد العسيري

ابنى لفوق.. امشى لقدام

صور

حصاد التين الشوكي

الفرحة فرحتين.. أول جلسة تصوير لعروسين فى ممشى العلمين الجديدة (صور)

مزاد السمك فى البرلس بكفرالشيخ (صور)

محطة تل أبيب

المزيد

بين العملية فى تل أبيب وعنف المستوطنين فى برقة.. ما الدلالات؟

مستوطنون يقتحمون المسجد الأقصى بحماية شرطة الاحتلال

قوات الاحتلال تعتدى على شاب من ذوى الإعاقة قرب جنين