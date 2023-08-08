رئيس مدينة سيوة يناقش تطوير عدة مواقع ومسارات للشوارع الرئيسية والسياحية بالواحة

التقي محمد بكر يوسف رئيس مركز ومدينة سيوة ، مع المهندس عبدالرحمن طاهر ممثل مديرية الإسكان والمرافق، والمهندس أسامة محرم، والمهندس وائل الجمل ممثلي الشركة التي تنفذ أعمال التنسيق الحضاري بواحة سيوه، بحضور الشيخ عمر راجح ممثل مشايخ سيوه .

وناقش اللقاء عدة مقترحات ورؤية تطوير عدد من المواقع ومسارات لعدد من الشوارع الرئيسية والسياحية بالواحة، والحفاظ على هويتها التراثية والحضارية بما تزخر به من مقومات سياحية وتنموية والحفاظ عليها بما يتفق مع مخططات الدولة لتنمية الواحة ويحافظ على تراثها وآثارها التاريخية.

يأتي ذلك طبقا لتوجيهات رئاسة الجمهورية وتعليمات رئيس الوزراء بإعداد تصور كامل لإعادة تطوير مدينة سيوه، ووضعها علي الخريطة السياحية العالمية وفى إطار التنسيق المستمر بين محافظة مطروح والجهاز القومي للتنسيق الحضاري لتطوير واحة سيوة.