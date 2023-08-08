الثلاثاء 08 أغسطس 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

مصر

مصدر بـ"الكهرباء" لـ"الدستور": انفراجة قريبة فى برنامج تخفيف الأحمال

الكهرباء
الكهرباء

قال مصدر في وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة إنَّ الوزارة تسعى بالتعاون مع وزارة البترول والثروة المعدنية إلى توفير الوقود اللازم لإعادة العمل في محطات الكهرباء بكامل كفاءتها رغم ارتفاع درجات الحرارة غير المسبوق وغير المتوقع.

وأكد المصدر لـ"الدستور" تراجع شكاوى المواطنين على مستوى شركات توزيع الكهرباء التسع من طول فترة انقطاع التيار.

وأوضح أنه من المتوقع أن تكون هناك انفراجة قريبة فيما يخص برنامج تخفيف الأحمال، وتعتمد هذه الخطوة على مساعي وزارتي الكهرباء والبترول في تدبير كميات الوقود اللازمة لإعادة عمل المحطات التي تعمل بالغاز الطبيعي إلى معدلاتها الطبيعية.

وأكد المصدر أن هناك العديد من الدول الأوروبية والإفريقية تتبع برنامج تخفيف الأحمال في ظروف أقل من الظروف المناخية التي تشهدها مصر والعالم الآن، ولكن وفرة الطاقة الكهربائية لدى الشبكة الكهربائية في مصر مع عدم اعتياد المواطنين على انقطاع الكهرباء بعد ما حققته الدولة من إنجاز بالقضاء على الانقطاعات نهائيًا منذ ما يزيد على تسع سنوات، جعل الأمر غير مسبوق في بدايته إلى أن وضعت الحكومة جدول تخفيف الأحمال الذي أظهر شيئاً من الشفافية في التعامل مع الأزمة وفتح باب المشاركة بين الحكومة والمواطنين في مواجهته وتجاوزها معاً.

الحكومة الكهرباء البترول برنامج ازمة تخفيف الاحمال المواطنين

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مصدر بـ"الكهرباء" لـ"الدستور": انفراجة قريبة فى برنامج تخفيف الأحمال

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